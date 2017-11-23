FETÖ'nün TSK yapılanmasında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi

Sivas merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si daha tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla, Sivas merkezli 17 ilde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tutuklu sayısı 12'ye yükseldi

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir albay ile bir üsteğmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, bir binbaşı ve bir yüzbaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Operasyon kapsamında 14 Kasım Salı günü 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden daha önce adliyeye sevk edilen 5'i muvazzaf 8 albay, bir yarbay ve bir sivil memur tutuklanmış, bir yarbay, bir yüzbaşı, 2 üsteğmen ve bir teğmen adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bir yarbay ise savcılık tarafından salıverilmişti.

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Adreslerinde bulunamayan 2 emekli subayın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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