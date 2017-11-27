GündemGaziantepte ByLock kullanan 5 kişi tutuklandı
GAZİANTEP

Gaziantep'te FETÖ operasyonu

Gaziantep'te ByLock kullanan 5 kişi tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanan 5 kişi tutuklandı.

Haber MerkeziAA
Arşiv
Arşiv

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca ByLock kullandığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli de tutuklandı.

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