Küçükçekmece Müftülüğü, ilçede bulunan Halkalı İbadullah Camii’nde imam olarak görev yapan Cahit Karabulut’un 15 Temmuz günü Cuma vaazında FETÖ propagandası yaptığıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu işleme koyan savcılık yaptığı inceleme sonucu Karabulut hakkında iddianame düzenledi. ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Karabulut’un 15 Temmuz darbe girişimi Cuma vaazında sarfettiği sözler iddianamede yer aldı.

CAMİ’DE FETÖ PROPAGANDASI

Karabulut’un Cuma vaazında kürsüden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kastederek, ‘Hiçbir sinek dahi öldürmemiş muhterem bir insanı terör örgütü lideri olarak nasıl görürsünüz. Bu yapılan haksızlığa karşı toplum olarak sesimizi yükseltmemiz ve itirazda bulunmamız lazım. Eğer bir insan beddua ediyor” ifadelerini kullandığı ifade edildi.