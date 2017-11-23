Özel güvenliğe FETÖ ayarı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, FETÖ’cülerin tüm kurumlardan temizlenmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda özel güvenliklere yönelik çalışmalar da hız kazandı. FETÖ ile mücadele kapsamında 54 özel güvenlik şirketi kapatılırken, bin 684 kişinin özel güvenlik çalışma izninin de iptal edildiği belirtildi.

16 BİN BELGE İNCELENDİ

2017 yılında 280 güvenlik şirketi, 420 özel güvenlik eğitimi veren kurum ve 16 bin kişinin özel güvenlik izni incelendi. Türkiye’de aktif görevde olan 283 bin 171 özel güvenlikçiye yönelik incelemeler de halen devam ediyor.

İHRAÇ EDİLENLERE KAPILAR KAPANDI

Bunun yanı sıra 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamudaki görevlerinden uzaklaştırılan personele özel güvenlik olma yolu kapatıldı. Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK’larla kamudan ihraç edilen kişiler artık özel güvenlik olamayacak.

REKLAM

101 BİN KİŞİNİN ADI SİSTEMDE

FETÖ’cü olduğu için kamudan atılan personelin, özel güvenlik olmaması için yeni bir çalışma başlatıldı. Uygulamaya sokulan çalışma ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı bünyesinde olan Özel Güvenlik Bilgi Sistemi’ndeki kimlik modülüne ihraç edilen 101 bin 639 kişinin ismi eklendi. Bu kişilerden özel güvenlikçi olmak isteyen çıkarsa sistem reddedecek ve bu kişiler özel güvenlik olamayacak.