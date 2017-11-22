Sakarya'da bir anne 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir annenin 10 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddiasıyla polise teslim olmasından ardından olayla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Star Caddesi'ndeki bir apartmanın zemin katında yaşayan anne Z.K. (40), sinir krizi geçirerek 10 yaşındaki oğlu N.T.K'yi boğduğu iddiasıyla emniyete teslim oldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu evde hareketsiz halde yatarken buldu. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K'nin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri apartman komşusu olduğu öğrenilen T.Y'yi (42) gözaltına aldı.

Bunun üzerine Z.K. ve T.Y, soruşturmayı devralan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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