Yeniden yargılanma talebi reddediliyor

Her hafta eşini görmek için Silivri’ye giden Gülçin Soykan, “1 hafta işler nedeniyle gidememiştim. Şimdi aramızda bir metod geliştirdik, para yatırdığımız zaman ziyarete gelemeyeceğimizi anlıyor” dedi.

Büyük Doğu-İbda çizgisinde yayın yapan Akademya dergisinin sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Hayreddin Soykan, 24 Mayıs tarihinde notere işlem yaptırmak üzere gittiği sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Soykan’ın, önce Metris’e ardından Silivri’ye götürüldüğünü anlatan eşi Gülçin Soykan, “Eşim gazeteciydi, 28 Şubat’a tepki gösteren yayınlar yaptı. Muhalifti, örgüt faaliyetleri içinde bulunmadı. Yayınları nedeniyle zaten hapis yatmıştı. Hapiste yattığı süreçte Metris cezaevinde olaylar çıktı. İsyan etmişler gibi lanse edildi. Olayların yaşandığı 6 Aralık 1999’un üzerinden 18 yıl geçti. Ancak eşim geçtiğimiz mayıs ayında bu olaylar nedeniyle aldığı mahkumiyet gerekçe gösterilerek yeniden tutuklandı” dedi.

Hayreddin Soykan’ın Metris Cezaevi’nde çıkan olaylar nedeniyle yargılandığını anlatan Gülçin Soykan, “Benim eşim o olaylar sırasında G3 mermisiyle vuruldu. Yaralı halde işkence gördü. Aradan geçen süreçte bu olayları eşim ve arkadaşları çıkarmış gibi gösterdiler, bir de o olaylar nedeniyle yargıladılar” dedi.

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Hayreddin Soykan

‘FETÖ’CÜLERLE YATMAM’

Cezaevine ilk gittiğinde eşine “kimin yanında kalmak istersin” diye sorduklarını anlatan Gülçin Soykan, “FETÖ’cüler, kemalistler ve DEAŞ’çılar varmış. FETÖ’cüler dışında herkesin yanında kalırım demiş. DEAŞ’çıların yanına vermişler eşimi. O da bir süre sonra tek kişilik hücreye geçme talebinde bulundu. Şimdi tek kişilik hücrede” ifadelerini kullandı. Eşinin yeniden yargılanma yolunun açık olduğu halde bir türlü yargılanamamasından şikayet eden Gülçin Soykan, “Avukatımız mahkemeye defalarca talepte bulundu. Ancak mahkemeler bu talepleri reddediyor. Mahkeme reddedince yeniden yargılanma hakkından faydalanamıyoruz. Yeniden yargılanmadaki bürokratik engeller kaldırılsın. Bu sıkıntının giderilmesi gerçekten çok önemli” dedi.

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