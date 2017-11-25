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Kayıtdışı final yapıyor

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Dolunay Soysert ve Songül Öden gibi isimlerin yer aldığı Kayıtdışı dizisi reyting savaşına 8 bölüm dayanabildi. Dizi bu hafta final yapacak.

Haber MerkeziYeni Şafak
Kayıtdışı dizisinde rol alan Erkan Petekkaya geçtiğimiz günlerde sette kaza geçirerek ayağını kırmıştı.
Kayıtdışı dizisinde rol alan Erkan Petekkaya geçtiğimiz günlerde sette kaza geçirerek ayağını kırmıştı.

Güçlü oyuncu kadrosu ile ekrana gelen Kayıtdışı,dizisi reyting savaşına yenildi. Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert ve İsmail Hacıoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı Kayıtdışı dizisi reytinglerde bir türlü aradığı başarıyı yakalayamadı. Erkan Petekkaya'nın ayak bileği kırılınca diziye ara verilmişti. Ara verilmesiyle de olumsuz etkilenen dizi, 8. bölümüyle final yapacak.

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