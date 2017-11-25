Kayıtdışı final yapıyor

Güçlü oyuncu kadrosu ile ekrana gelen Kayıtdışı,dizisi reyting savaşına yenildi. Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert ve İsmail Hacıoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı Kayıtdışı dizisi reytinglerde bir türlü aradığı başarıyı yakalayamadı. Erkan Petekkaya'nın ayak bileği kırılınca diziye ara verilmişti. Ara verilmesiyle de olumsuz etkilenen dizi, 8. bölümüyle final yapacak.

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