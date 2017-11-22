Geçen sezon Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselen, 2017-2018'de de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlı ekip, son 5 sezonda toplam 58,5 puan elde etti.

Bu süreçte en düşük puanını 2013-2014'te alan siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonda sadece 2 maç yapabildi. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Tromsö'yü elemesine rağmen UEFA kriterlerine uymadığı için kupalardan men edildi ve gruplara kalmasına rağmen mücadelesini sürdüremedi. Sonraki sezon Avrupa kulvarına yeniden dönen siyah-beyazlı ekip, elde ettiği başarılarla ülke puanına önemli katkıda bulundu.

Beşiktaş'ın etkili olduğu bu 5 sezonda Fenerbahçe, 30,5 puanla ikinci sırada yer aldı. Bu sezon ön elemede Avrupa mücadelesine veda eden Galatasaray da 29,5 puan topladı. Trabzonspor, 26,5 puanla dördüncü sırada yer alırken, Osmanlıspor da 13,5 puanlık katkı yaptı.

Avrupa Ligi'nde yarın maçlarını yapacak Türk takımlarından Medipol Başakşehir, şu ana dek 5 puan alırken, Atiker Konyaspor ise 4 puan elde etti.

Bu sezon da önde

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da Türk takımlarının lokomotifi oldu.

Siyah-beyazlı ekip, gruplardan çıkarak şimdiden 17 puana ulaşmayı başardı. Bu sezon Medipol Başakşehir 4, Atiker Konyaspor 3, Fenerbahçe 1,5 ve Galatasaray 0,5 puan elde edebildi.

Beşiktaş-Porto maçı Avrupa basınında "Monaco'yu yen üst tura çık" başlığını atan Portekiz basınından Record gazetesi, "Porto, cehennemden 1 puan çıkardı. Aboubakar'a siyah-beyazlı taraftarlar büyük sevgi gösterdi. Beşiktaş grupta lider olmayı garantiledi" ifadelerini kullandı."Ejderhalar hayatta kaldı""Ejderhalar cehennemde hayatta kalmayı başarıyor" başlığını kullanan A Bola gazetesi de şu ifadeleri kullandı:UEFA Avrupa Ligi'ni garantileyen Porto'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği sahasında Monaco'ya karşı oynayacağı son maça bağlı. Kazanırsa, Almanların maç sonucuna bakmadan gruptan ikinci çıkacak. Türkler ise grup birincisi olarak yoluna devam etmeyi garantiledi."İstanbul cehenneminde..."O Jogo gazetesi ise "Ejderha cesareti" başlığı altında "Felipe'nin golü, İstanbul cehenneminde önemli bir puanı garantiledi" yorumunu yaptı.Mundo Deportivo: Beşiktaş tarih yazdıBu arada İspanyol spor gazetelerinden El Mundo Deportivo, Beşiktaş-Porto mücadelesini "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez son 16 turuna kalan Beşiktaş dün tarih yazdı. Leipzig karşısında küçük düşen Fransızlar ise elendi", Marca da "Beşiktaş berabere kalıyor ve lider olarak gruptan çıkıyor. Kara kartallar iyi bir takım olduklarını dün gece göstererek son 16 turuna uçtu" yorumlarıyla okurlarına aktardı.Fransızlar umutlanmıştıBu arada Fransız basını henüz Monaco-Leipzig maçı oynanmadığı için Beşiktaş'ın Porto ile beraberliğini, temsilcilerinin şansını devam ettirmesi yönünden olumlu bulmuştu. Ancak Monaco'nun Leipzig'e 4-1 mağlup olması Fransız ekibinin Devler Ligi'ne veda etmesine neden oldu.Conceiçao'dan maç sonrası ilginç sözlerRicardo Quaresma'dan olay açıklamaVideo: Beşiktaş 1-1 Porto (Geniş Özet)