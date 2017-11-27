Bitcoin 9 bin doları aştı: Merkez Bankaları temkinli

Dünya, sanal para piyasasının son 8 yılda yaşadığı yükselişe odaklanmış durumda. Yeni nesil yatırım aracı olarak gösterilen bitcoin rekor tazelerken, dünya çapında merkez bankaları, dijital paraların potansiyel avantaj ve dezavantajları hakkında giderek daha fazla farkındalık kazanıyor.

Bitcoin bugün 9,720.95 dolara kadar çıkarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Bazı ülke ve kurumlar Bitcoin'e sert bir şekilde karşı çıksalar da kripto paranın fiyatı 10 bin dolar sınırına dayandı. Bu sene başından bu yana artışı ise 10 kata yaklaştı.

Bitcoin son iki haftada yüzde 40'tan fazla yükseldi.

Bitcoin 10 bin dolar seviyesine yükselirken, küresel merkez bankaları da alınacak önlemler hakkında görüşlerini açıklamaya devam ediyor.

Kripto paraların oluşumu ve büyümesi konusunda ne yapılacağı öncelikli konular arasında yerini alırken, resmi dijital para ihracının yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yerini koruyor.

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Bloomberg'in haberine göre, dünyanın en büyük merkez bankalarının, dijital paralara yaklaşımı şöyle sıralandı...

Merkez Bankalarının kripto paralara yaklaşımı

FED: Gizlilik endişesi

FED Başkan adayı Jerome Powell

FED, Bitcoin'e karşılık olarak dijital para ihracında bulunma fikri konusunda pek coşkulu değil. Fed Başkan adayı Jerome Powell, bu yılın erken döneminde, teknolojide teknik sorunların sürdüğünü belirterek merkez bankası tarafından oluşturulan bir kripto paranın "anlamlı" zorluklarla karşılaşacağını söyledi ve gizlilik konusunun bir sorun olabileceğini bildirdi.

Euro Bölgesi: "Bitcoin istikrarsız"

Benoit Coeure, AMB yetkilisi ekonomist

Avrupa Merkez Bankası, dijital paralara yatırımda bulunmanın tehlikeleri konusunda defalarca uyarıda bulundu. AMB yetkilisi Benoit Coeure, Bitcoin'in oynak değeri konusunda uyardı ve Bitcoin ile "vergi kaçırma" ve "suç" gibi risklerin geldiğini belirtti. Başkan Mario Draghi ise dijital paraların Euro Bölgesi ekonomisine olan etkisinin sınırlı olduğunu ve bu paraların merkez bankaları için bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

Çin: Koşullar "olgun"

Çin Merkez Bankası, teknolojiyi sahiplenmek için koşulların "olgun" olduğuna inanıyor, ancak, özel dijital ihraçcılar konusunda sert önlemler alarak Bitcoin ve diğer dijital parala işlemlerini yasakladı. Yetkililer, merkez bankasının kripto paralar üzerinde tam kontrole sahip olmasını destekliyor.

Japonya: Daha çok bilgi edinilmeli

Haruhiko Kuroda, BOJ Başkanı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Ekim ayında yaptığı konuşmada, BOJ'nin yakın zamanda dijital para ihraç etme gibi bir planı olmasa da dijital paralar hakkında daha çok bilgi sahibi olmanın önemli olduğunu belirtti.

Almanya: "Spekülatif oyuncak"

Carl-Ludwig Thiele, Siyasetçi

Bundesbank, Bitcoin ve diğer sanal paraların oluşumu konusunda oldukça temkinli. Yönetim Kurulu üyesi Carl-Ludwig Thiele, Eylül ayında Bitcoin'e ilişkin, "Ödeme aracından ziyade bir spekülatif oyuncak" değerlendirmesinde bulundu ve "Mevduatın yerini blockchain'e bırakması, bankaların iş modellerini altüst edebilir ve para politikasını baş aşağı edebilir" şeklinde konuştu.

İngiltere: Potansiyel "devrim"

Mark Carney, İngiltere Merkez Bankası Başkanı

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, kriptoparaların finanstaki potansiyel "devrim"in bir parçası olduğuna değindi. Carney, blockchain'e dayalı bir teknolojinin, merkez bankalarının siber saldırılar karşısındaki duruşunu güçlendireceğini ve "büyük bir gelecek vadettiğini" savundu.

Türkiye: Dijital paralar istikrara katkı sağlayabilir

Bitcoin rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken bir konferansta konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı’ndan kripto paralar ile ilgili olumlu bir yorum geldi.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yaptığı konuşmasında, TCMB olarak dijital paraları yakından izlediklerini ve iyi tasarlandıkları takdirde finansal istikrara katkı sağlayabileceklerini belirtti.

Bitcoin savaşları

Bitcoin konusunda en katı olan ülkelerden birisi Rusya. Rus makamları daha önce Bitcoin'in yasaklandığı açıklamasına karşın, faaliyetler devam etmişti. Ancak Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile son noktayı koydu.

Nikiforov, Rusya’nın Bitcoin’in yasallaşmasını yeniden gözden geçirmeyeceğini net bir şekilde söyledi.

Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov

Nikiforov, "Bitcoin Blockchain teknolojisinin yabancı bir uygulamasıdır ve Rus yasaları Bitcoin’i asla Rusya Federasyonu yetkisindeki bir hukuki varlık olarak görmeyecektir” dedi.

Daha önceki yıllarda Bitcoin‘i yasaklayan Rusya, bu kararından kısa bir süre sonra vazgeçmiş olmasına rağmen bir süre sonra bitcoin konusunda yine sert yaptırımların mesajını vermişti.

Çin açıklama yaptı, Bitcoin düştü

Rusya gibi Bitcoin‘e karşı duran ülkelerden bir diğeri ise Çin. Çin’de Bitcoin’i yasaklayarak Bitcoin’in değerinin ciddi anlamda düşmesine neden olmuştu.

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Yasaklara rağmen rekor kırıyor

Kripto para birimine yoğun bir ilgi devam ediyor.

ABD'deki en büyük Bitcoin borsası olan Coinbase, Çarşamba-Cuma günleri arasında 100 bin yeni hesap daha açıldığını duyurdu.

Coinbase'de toplam hesap sayısı 13,1 milyon adete yükseldi. Kasım'da bu rakam 4,9 milyon adetti. Bir yıl öncesine göre artış ise üç katına yakın.

Cuma gününü 8 bin 202 dolardan kapatan Bitcoin'in sadece haftasonundaki değer artışı 1480 dolar oldu.

Bitcoin fiyatı tarihinde ilk kez 9 bin doları geçti ve 9 bin 682 dolara ulaştı.

Bitcoin fiyatı yıl başından bu yana ise yüzde 869 yükseldi. CME'nin vadeli kontratları işleme açmayı planladığını söylediği 31 Ekim'den bu yana ise fiyat yüzde 158 arttı.



Bitcoin ve Etherium nasıl alınır?

Bitcoin, Etherium ve diğer kripto para birimleri genellikle yatırım, borsa işlemi ve ticaret için kullanılıyor. Ticarette kripto para kullanımı henüz çok yaygın değil ancak yatırım amacı güden veya borsada kripto para ile işlem yapanların sayısı bir hayli fazla.

Etherium 480 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bilindiği üzere Bitcoin gibi dünya çapında bir hayli yaygın farklı para birimleri bulunuyor. Bunlara en yaygın örnek olarak Litecoin, Ripple, Monero, Dash ve Zcash’i gösterebiliriz. Bu ve bunun gibi pek çok dijital para biriminin borsalarda işlem görmesiyle, kripto para borsaları da yaygınlık kazandı.

Dünya çapında en büyük işlem hacmine sahip kripto para borsaları şu şekilde:

- Bitfinex

- Bitstamp

- Kraken

- Bittrex

- Poloniex

- HitBTC

- Binance

Ülkemizde de BTCTurk, Paribu ve Koinim gibi Bitcoin alım satım hizmeti sunan platformlar bulunuyor. Türkiye’den Bitcoin almak isteyenler, bu sitelere üye olarak kolaylıkla Bitcoin sahibi olabiliyor.

Bunun için yapılması gereken işlemler çok basit. Önce kayıt oluşturup, ardından sisteme EFT veya Havale ile para gönderiliyor. Sonrasında istenen tutarda Bitcoin satın alınabiliyor. Satın alınan Bitcoinlerle farklı borsalarda işlem yapılmak istendiğinde, cüzdan numarasını girerek kolay ve güvenli bir şekilde BTC transferi gerçekleştirilebiliyor.

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