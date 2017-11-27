Hyundai yeni nesil motorlarını tanıttı

Hyundai Motor Grubu, Uluslararası Güç Aktarma Organları Konferansı’nda (International Powertrain Conference) yeni nesil teknolojilerini gün yüzüne çıkardı. Ana teması aktarma organlarının performansı ve konforu olan konferansta en yeni teknolojilerini sunan Hyundai, özellikle dört yeni motorunu ve iki yeni şanzımanını sergiledi. Gelecek nesil modellerde kullanılacak Smart Stream adı verilen bu motor ve şanzımanlar, Hyundai’nin uzun dönemdeki emisyonu düşürme hedeflerini de gözler önüne seriyor.

DEĞİŞİM 1.6 LİTRELİK MOTORDAN BAŞLAYACAK

Hyundai’nin başarı ödüllü mühendisleri tarafından geliştirilen yeni sistemler, yakıt ekonomisi sunarken ayrıca çevreye karşı sorumluluğunu da yerine getiriyor. Hyundai’nin 1.6 litrelik benzinli ve dizel motorlarından itibaren başlayacak olan Smart Stream, tüm model gamında kullanılacak. Benzinli ve dizel motorların yanı sıra hibrit, elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli modellerde de yakıt ekonomisi sağlayacak. Hibrit ve elektrikli modellerin daha fazla talep görmeye başlaması nedeniyle Hyundai, ayrıca 2025 yılına kadar elektrik, yakıt hücresi ve plug-in hibrit modellerin gelişimine de ağırlık verecek. Pil kapasitesini artırarak daha menzil sunmayı da amaçlayan Hyundai, hidrojen yakıt hücreli modelde de (FCEV) 800 kilometreden fazla yol yapmayı hedefliyor.

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BOYUT KÜÇÜLECEK VERİMLİLİK ARTACAK

Yeni nesil Smart Stream teknolojisi, yakıt verimliliğini artırmak için boyut ve ağırlık bakımından azaltılan motor bileşenleri ile geliyor. Aynı zamanda güç aktarma organının yapısını da en iyi şekilde optimize ediyor. Hyundai, Smart Stream motorların gelişmiş yanma teknikleriyle gelecekte yüzde 50’ye kadar termal verimliliği en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Smart Stream teknolojisi, Sürekli Değişken Supap Süresi (CVVD) teknolojisinin Hyundai adına ilk ticari uygulaması. Smart Stream G 1.6 turbo motorda, sürüş modlarına en iyi cevap verecek şekilde zamanlanıyor.

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Diğer yeni bir teknoloji ise, Smart Stream sekiz ileri ıslak tip çift kavramalı şanzıman. Geleneksel otomatik şanzımanlardan farklı olarak çift kavramalı sistem, yeni tip dişliler ve yüksek etkili hidrolik sistem ile hem daha hızlı bir geçiş performansı sunuyor hem de mükemmel yakıt ekonomisi sağlıyor.