Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik geçen hafta Balıkesir merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 19'u rütbeli asker, 1'i mahrem imam 20 şüpheliden 10'u, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gözaltındaki diğer şüphelilerle ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Operasyon

Cumhuriyet savcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları tespit edilen 19 rütbeli asker ile 1 mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

REKLAM

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta Balıkesir, İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Amasya, Eskişehir, Ordu, Kütahya, Bitlis, Afyonkarahisar, Kocaeli, İzmir ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9'u Balıkesir 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında, 10'u Hava Kuvvetlerine bağlı komutanlıklarda olmak üzere 19 astsubay ve 1 mahrem imam gözaltına alınmıştı.

GÜNDEM Adıyaman'daki FETÖ davasında karar: 7 yıl 6 ay hapis

GÜNDEM FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 6 tutuklama daha