Rasim Ozan Kütahyalı hakkında bir suç duyurusu daha

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de canlı yayında sarf ettiği sözlerden sonra kanaldan da kovuldu.

Ender Baykuş isimli vatandaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesinde, Kütahyalı'nın Boşnak asıllı vatandaşları alenen aşağılayan, tahkir eden, alaycı, üslupsuz, nefret ve hakaret içerikli cezayı gerektirir bir konuşma gerçekleştirdiğini belirtti.

Baykuş, dilekçede, "Bilindiği üzere Boşnak kardeşlerimizin ve Boşnak kökenli olup vatanımızda Türk bayrağının gölgesinde hayatlarını sürdüren vatandaşlarımızın; Türk milletinin ayrılmaz bir parçası, şerefli bir mensubu olduğunun, İslam sancağı gölgelenmesin, Türk devleti var olsun diye tarifsiz acılar çektiğinin hatta soykırımlara maruz kaldığının altını çizerek yüksek sesle dillendirmek gerektiğinin zarureti ile tahkikatın değerlendirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

HAYAT Sponsor firma Sanica Beyaz TV'yi bıraktı

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HAYAT RTÜK Rasim Ozan Kütahyalı için inceleme başlattı