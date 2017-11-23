HayatRasim Ozan Kütahyalı hakkında bir suç duyurusu daha
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Rasim Ozan Kütahyalı hakkında bir suç duyurusu daha

Eşi Bosna-Hersek vatandaşı olan bir Türk vatandaşı, bir televizyon programında Boşnaklarla ilgili ifadeleri nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber MerkeziIHA
Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de canlı yayında sarf ettiği sözlerden sonra kanaldan da kovuldu.
Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de canlı yayında sarf ettiği sözlerden sonra kanaldan da kovuldu.

Ender Baykuş isimli vatandaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesinde, Kütahyalı'nın Boşnak asıllı vatandaşları alenen aşağılayan, tahkir eden, alaycı, üslupsuz, nefret ve hakaret içerikli cezayı gerektirir bir konuşma gerçekleştirdiğini belirtti.

Baykuş, dilekçede, "Bilindiği üzere Boşnak kardeşlerimizin ve Boşnak kökenli olup vatanımızda Türk bayrağının gölgesinde hayatlarını sürdüren vatandaşlarımızın; Türk milletinin ayrılmaz bir parçası, şerefli bir mensubu olduğunun, İslam sancağı gölgelenmesin, Türk devleti var olsun diye tarifsiz acılar çektiğinin hatta soykırımlara maruz kaldığının altını çizerek yüksek sesle dillendirmek gerektiğinin zarureti ile tahkikatın değerlendirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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