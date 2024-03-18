T.C. İstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesi Gerekçeli Karar

Dosya kapsamına göre; İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi,5. Levent Mahallesi, Cilt:39 , Hane:6 , BSN:1'de kayıtlı davacının nüfus kaydında soy isminin "RASTİN" olarak kayıtlı olduğunu, asıl soy isminin "RADSİN" olduğunu, kayıt işlemi sırasında sehven RASTİN olarak yazıldığını, bu nedenle soy isminin "RADSİN" olarak düzeltilmesini talep ettiği anlaşılmakla, mahkememizce de TMK 27. maddesi gereğince kayıt değişikliğinde haklı nedenin bulunduğu gözetilmekle, davacının davasının kabulüne, nüfus kaydında RASTİN olan soy isminin "RADSİN"olarak düzeltilmesine ve bu şekilde nüfusa kayıt ve tesciline karar vermek gerekmiştir.