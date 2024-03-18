T.C. İstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesi Gerekçeli Karar

ESAS NO : 2023/270 Esas
KARAR NO : 2023/293
Mahkememizde görülmekte bulunan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
Dosya kapsamına göre; İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi,5. Levent Mahallesi, Cilt:39 , Hane:6 , BSN:1'de kayıtlı davacının nüfus kaydında soy isminin "RASTİN" olarak kayıtlı olduğunu, asıl soy isminin "RADSİN" olduğunu, kayıt işlemi sırasında sehven RASTİN olarak yazıldığını, bu nedenle soy isminin "RADSİN" olarak düzeltilmesini talep ettiği anlaşılmakla, mahkememizce de TMK 27. maddesi gereğince kayıt değişikliğinde haklı nedenin bulunduğu gözetilmekle, davacının davasının kabulüne, nüfus kaydında RASTİN olan soy isminin "RADSİN"olarak düzeltilmesine ve bu şekilde nüfusa kayıt ve tesciline karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM:
İstanbulili,Eyüpsultan ilçesi, 5. Levent Mahallesi, Cilt:39 , Hane: 6, BSN:1'de nüfusa kayıtlı MIKAEIL ve HADIGHEH'den olma 08/05/1998 doğumlu,23402809514 T.C. Kimlik numaralı davacıSinan Rastin'in "RASTİN" olan soy isminin silinerek soy isminin "RADSİN" olarak DÜZELTİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa kayıt ve TESCİLİNE,
2-Hüküm özetinin yerel gazetelerden birinde yayınlanmasına,
3-Yeteri kadar harç alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
4-Davalı Nüfus İdaresi kanuni hasım bulunduğundan masrafların davacı üzerinde bırakılmasına, vekalet ücreti tayinine yer olmadığına,
5-Gerekçeli kararın talep halindetaraflara tebliğine,
6-Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının davacıya iadesine,
Dair, davacı vekiliile davalı Nüfus İdaresi Temsilcisinin yüzüne karşı, açık yargılama sonunda, kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu usulen anlatıldı. 10/10/2023