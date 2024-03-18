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T.C. Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Kamulaştırma ilanı

16:18 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:54 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
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T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

Sayı :
 2023/591-592-593-601-602-603-610-611-613-620-621-623-630-631-632-633-27/10/2023

641-642-643-651-652-653-661-662-663-671-672-673-681-682-683-691-692

693-701-702-703-710-711-712-713-720-721-722-723-730-731-732-733-741 742-743-751-752-753-761-762-763-771-772-773 Esas

Konu
Kamulaştırma ilanı
Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından mahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince
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#T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
38 dakika önce
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