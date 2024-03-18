Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 4. Bölge Müdürlüğü’nden kamulaştırma ilanı

Erzurum il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca