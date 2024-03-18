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Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 4. Bölge Müdürlüğü’nden kamulaştırma ilanı

15:27 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:55 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
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Erzurum il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca
TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 03/10/2019 tarih ve 21-765 no’lu karar, 09.07.2020 tarih ve 14-674 no’lu karar, 12.03.2018 tarih ve 5-133 no’lu karar, 09.07.2022 tarih ve 14-663 no’lu karar, 29.05.2019 tarih ve 11-428 no’lu karar, 27.11.2019 tarih ve 25-920 no’lu karar,16.09.2020 tarih ve 19-1085 no’lu karar,16.09.2020 tarih ve 19-1068 no’lu karar, 13.12.2019 tarih ve 26-979 no’lu kararlar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.


Buna göre, aşağıda listede belirtilen
maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.


İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

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#Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş
#ilan
#Erzurum
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