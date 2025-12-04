AKHİSAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa ili Akhisar İlçesi Efendi Mahallesi 2242 ada 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde “TASARRUF KROKİSİNDE F İŞARETLİ EVİN İSMAİL BARAN’a AİTTİR.” muhdesat belirtmesi bulunmakta olup AKHİSAR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’nün 07/11/2025 tarih 2025/4132 Fen kayıt numaralı sayılı yazısı gereğince söz konusu muhdesatın fiili olarak zemin üzerinde bina yıkıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz malikinin talebi ile iş bu muhdesat kaydının tapu sicili üzerinden terkini talep edildiğinden, Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım gününde terkin edilecektir. Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.



