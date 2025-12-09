AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

İLAN









ESAS NO :

2024/654 Esas





KARAR NO :

2025/593





DAVALI :

KARİN HERMİNE PABESCHİTZ - Helbert Alfred ve Gerlinde kızı 1965d.lu Avusturya Uyruklu





ADRES :

Nicolussi Str 8 3300 Amstetten AVUSTURYA





Davacı RAMAZAN DARILMAZ tarafından davalı KARİN HERMİNE PABESCHİTZ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





HÜKÜM :





Yukarıda açıkça izah edildiği üzere;





1*DAVANIN KABULÜNE; Aksaray ili Merkez İlçesi Göksugüzel Mahallesi/köyü Cilt No:98 Hane No:22 BSN:66'da kayıtlı Kemal ve Besime'den olma Aksaray 01/10/1967 d.lu 69604151372 TC kimlik numaralı RAMAZAN DARILMAZ ile Avusturya uyruklu Herbert Alfred ve Gerlinde kızı 1965 doğumlu KARİN HERMİNE PABESCHİTZ'İN 4721 Sayılı TMK'nın 166/1 maddesi gereğince EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİ İLEBOŞANMALARINA,





2*Davacı tarafın yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat talepleri olmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,





3*2025 yılı itibariyle alınması gereken 615,40 TL nispi harçtan dava açılırken alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile geriye kalan 187,80 TL nispi harcın davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına, bu hususta harç tahsil müzekkeresi düzenlenmesine,





4*Davacı erkek tarafından yapılan 427,60 TL başvurma harcı, 427,60 TL nispi harç, 5 adet e-tebligat gideri 55,00 TL, 2 adet ilanen tebligat masrafı 20.412‬,00 TL olmak üzere toplam 21.322,20 TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,





5*Davacının duruşmalarda kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşılmakla karar tarihi itibariyle yürürlükte olan A.A.Ü.T'ye göre hesaplanan 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,





6*Kararın kesinleşmesi akabinde artan gider avansı olması halinde ilgili tarafa iadesine,





Dair ; davacı vekilinin yüzüne karşı verilen kararın davacı vekili ve davalıya tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere okunup usulen anlatıldı.



