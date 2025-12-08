AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

İLAN









ESAS NO :

2022/507 Esas





KARAR NO :

2025/648





DAVALI :

GEMMA ANN POWERS GÖKKAYA Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Uyruklu





ADRES :

170 Buxton Road Macclesfield Cheshire Sk. 10 ING İNGİLTERE





Davacı MENDERES GÖKKAYA tarafından davalı GEMMA ANN POWERS GÖKKAYA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





HÜKÜM :





Yukarıda açıkça izah edildiği üzere;





1)Davacının zina nedeniyle boşanma talebinin reddine,





2) Davacı tarafın evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma talebinin kabulüne,





- Aksaray ili, Merkez ilçesi Ereğlikapı mahallesi Cilt No:8 Hane No:59 BSN:13'te kayıtlı Kamil ve Nazife'den olma Aksaray 01/02/1974 doğumlu 44410990360 TC kimlik numaralı MENDERES GÖKKAYA ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı uyruklu GEMMA ANN POWERS'ın (GÖKKAYA) 4721 Sayılı TMK'nın 166/1. maddesi gereğince EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİ İLE BOŞANMALARINA,





3) Taraflar eşit kusurlu kabul edildiğinden davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine,





4) Karar kesinleştiğinde yeter sayıda suretin kayıtlara işlenmek üzere Aksaray İl Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,





5) 2025 yılı itibariyle alınması gereken 615,40 TL nisbi harçtan dava açılırken alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile geriye kalan 534,7‬0 TL nispi harcın davacı kadından tahsili ile hazineye irad kaydına, bu hususta harç tahsil müzekkeresi düzenlenmesine,





6) Davacı erkek tarafından yapılan 80,70 TL başvurma harcı, 80,70 TL nisbi harç, 7 adet e-tebligat gideri 72,00 TL, 2 adet kep ücreti 3,50 TL, 2 adet ilan ücreti toplam 15.648,00 TL olmak üzere toplam 15.884,9‬0 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,





7) Davacı erkeğin duruşmalarda kendisini vekil ile temsil ettirtiği anlaşılmakla karar tarihi itibariyle yürürlükte olan A.A.Ü.T'ye göre 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalı kadından alınarak davacı erkeğe verilmesine,





8 )Kararın kesinleşmesi akabinde artan gider avansı olması halinde ilgili tarafa iadesine,





Dair ; gerekçeli kararın davacı vekiline ve davalıya tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne, davalının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı.



