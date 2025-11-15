Giriş Tarihi: 15.11.2025 00:01
ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİNDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Alemdağ Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Alemdağ Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi No
TC Kimlik No
Soyad Ad/Unvan
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Vergi Aslı Borcu Toplamı
Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
Ceza Toplamı
Toplam Borç
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201710201710
|15
|3080
|2024052166G790000004
|2024052114G790000116
0,00
0,00
379.936,44
379.936,44
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201711201711
|15
|3080
|2024052166G790000004
|2024052114G790000117
0,00
0,00
335.022,12
335.022,12
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201705201705
|15
|3080
|2024052166G790000004
|2024052114G790000182
0,00
0,00
333.111,74
333.111,74
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201709201709
|15
|3080
|2024052166G790000004
|2024052114G790000135
0,00
0,00
329.745,15
329.745,15
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201808201808
|15
|3080
|2024052166G790000004
|2024052114G790000159
0,00
0,00
283.539,51
283.539,51
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201712201712
|15
|3080
|2024052166G790000004
|2024052114G790000119
0,00
0,00
218.926,08
218.926,08
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201807201807
|15
|3080
|2024052166G790000004
|2024052114G790000158
0,00
0,00
162.000,00
162.000,00
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201807201807
|15
|15
|2024052166G790000004
|2024052114G790000169
107.873,78
0,00
0,00
107.873,78
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201710201710
|15
|15
|2024052166G790000004
|2024052114G790000116
84.430,32
0,00
0,00
84.430,32
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201711201711
|15
|15
|2024052166G790000004
|2024052114G790000117
74.449,36
0,00
0,00
74.449,36
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201705201705
|15
|15
|2024052166G790000004
|2024052114G790000182
74.024,83
0,00
0,00
74.024,83
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201709201709
|15
|15
|2024052166G790000004
|2024052114G790000135
73.276,70
0,00
0,00
73.276,70
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201801201801
|3074
|3074
|2024052166G790000004
|2024052114G790000121
0,00
0,00
64.905,76
64.905,76
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201808201808
|15
|15
|2024052166G790000004
|2024052114G790000159
63.008,78
0,00
0,00
63.008,78
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201807201807
|15
|3080
|2024052166G790000004
|2024052114G790000174
0,00
0,00
53.936,89
53.936,89
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201710201710
|15
|1084
|2024052166G790000004
|2024052114G790000116
49.560,60
0,00
0,00
49.560,60
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201712201712
|15
|15
|2024052166G790000004
|2024052114G790000119
48.650,24
0,00
0,00
48.650,24
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201705201705
|15
|1084
|2024052166G790000004
|2024052114G790000182
48.634,31
0,00
0,00
48.634,31
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201807201807
|15
|1084
|2024052166G790000004
|2024052114G790000169
48.003,83
0,00
0,00
48.003,83
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201903201903
|15
|15
|2024052166G790000004
|2024052114G790000171
47.792,79
0,00
0,00
47.792,79
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201805201805
|15
|15
|2024052166G790000004
|2024052114G790000179
46.963,17
0,00
0,00
46.963,17
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201808201808
|15
|15
|2024052166G790000004
|2024052114G790000172
45.372,15
0,00
0,00
45.372,15
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201709201709
|15
|1084
|2024052166G790000004
|2024052114G790000135
44.039,30
0,00
0,00
44.039,30
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201711201711
|15
|1084
|2024052166G790000004
|2024052114G790000117
42.659,48
0,00
0,00
42.659,48
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|202007202007
|15
|15
|2024052166G790000004
|2024052114G790000154
39.031,20
0,00
0,00
39.031,20
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201807201807
|15
|15
|2024052166G790000004
|2024052114G790000158
36.000,00
0,00
0,00
36.000,00
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201804201804
|15
|15
|2024052166G790000004
|2024052114G790000180
34.047,92
0,00
0,00
34.047,92
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201708201708
|15
|3080
|2024052166G790000004
|2024052114G790000133
0,00
0,00
32.167,71
32.167,71
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|202006202006
|15
|15
|2024052166G790000004
|2024052114G790000140
29.489,35
0,00
0,00
29.489,35
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201808201808
|15
|1084
|2024052166G790000004
|2024052114G790000159
28.164,92
0,00
0,00
28.164,92
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201712201712
|15
|1084
|2024052166G790000004
|2024052114G790000119
27.195,48
0,00
0,00
27.195,48
|0120245853
|45463246442
|HAKAN AKALIN
|ALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201710201710
|15
|15
|2024052166G790000004
|2024052114G790000168
24.573,07
0,00
0,00
24.573,07
|0350485438
|23222565164
|GÜLSÜM AKSOY
|ABDULGANİ MAH. ŞEHİT UZM.ÇVŞ.ADNAN ULUIŞIK CD. CAD. Kapı No:18 Daire No:YOK Tel: VEZİRKÖPRÜ SAMSUN
|201801201812
|10
|3080
|2022010566G790000003
|2022010514G790000029
0,00
0,00
27.929,75
27.929,75
|1620625223
|25553188456
|EMRAH BEKTAŞ
|ESENKENT MAH. YAMAN SK. Kapı No:35 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|202006202006
|15
|15
|2023091866G7A0001356
|2023091814G7A0000005
550.915,84
0,00
0,00
550.915,84
|1620625223
|25553188456
|EMRAH BEKTAŞ
|ESENKENT MAH. YAMAN SK. Kapı No:35 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|202010202010
|15
|15
|2023091866G7A0001356
|2023091814G7A0000007
373.669,24
0,00
0,00
373.669,24
|1620625223
|25553188456
|EMRAH BEKTAŞ
|ESENKENT MAH. YAMAN SK. Kapı No:35 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|202009202009
|15
|15
|2023091866G7A0001356
|2023091814G7A0000006
210.240,31
0,00
0,00
210.240,31
|1620625223
|25553188456
|EMRAH BEKTAŞ
|ESENKENT MAH. YAMAN SK. Kapı No:35 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|202011202011
|15
|15
|2023091866G7A0001356
|2023091814G7A0000014
179.402,00
0,00
0,00
179.402,00
|1620625223
|25553188456
|EMRAH BEKTAŞ
|ESENKENT MAH. YAMAN SK. Kapı No:35 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|202005202005
|15
|15
|2023091866G7A0001356
|2023091814G7A0000004
162.386,80
0,00
0,00
162.386,80
|1620625223
|25553188456
|EMRAH BEKTAŞ
|ESENKENT MAH. YAMAN SK. Kapı No:35 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|202007202007
|15
|15
|2023091866G7A0001356
|2023091814G7A0000013
87.360,15
0,00
0,00
87.360,15
|1620625223
|25553188456
|EMRAH BEKTAŞ
|ESENKENT MAH. YAMAN SK. Kapı No:35 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|202008202008
|15
|15
|2023091866G7A0001356
|2023091814G7A0000012
84.969,49
0,00
0,00
84.969,49
|4710004397
|30404353440
|ENVER İLCİKTAY
|SAPAN BAĞLARI MAH. ADİLE SULTAN SK. PENDİK TWİNS A BLOK Kapı No:4A Daire No:11 Tel: PENDİK İSTANBUL
|202011202011
|15
|15
|2024051766G7D0000007
|2024051714G7D0000144
303.589,02
0,00
0,00
303.589,02
|4710004397
|30404353440
|ENVER İLCİKTAY
|SAPAN BAĞLARI MAH. ADİLE SULTAN SK. PENDİK TWİNS A BLOK Kapı No:4A Daire No:11 Tel: PENDİK İSTANBUL
|202010202010
|15
|15
|2024051766G7D0000007
|2024051714G7D0000149
286.665,07
0,00
0,00
286.665,07
|4710004397
|30404353440
|ENVER İLCİKTAY
|SAPAN BAĞLARI MAH. ADİLE SULTAN SK. PENDİK TWİNS A BLOK Kapı No:4A Daire No:11 Tel: PENDİK İSTANBUL
|202009202009
|15
|15
|2024051766G7D0000007
|2024051714G7D0000147
198.494,86
0,00
0,00
198.494,86
|5070363636
|65530327416
|SEMİH İLKAY KARADAĞ
|KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. DUDULLU CAD. BRANDIUM R2 BLOK Kapı No:23 -25B Daire No:176 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201901201912
|10
|10
|2021120666G7E0000009
|2021120614G7E0000122
28.509,71
0,00
0,00
28.509,71
|5590391700
|58765069534
|YAVUZ KISAK
|SİYAVUŞPAŞA MAH. MEŞELİ SK. AKGÜN AP. Kapı No:8 Daire No:8 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|202008202008
|3
|3
|2023091266G7E0000002
|2023091214G7E0000030
55.510,17
0,00
0,00
55.510,17
|5590391700
|58765069534
|YAVUZ KISAK
|SİYAVUŞPAŞA MAH. MEŞELİ SK. AKGÜN AP. Kapı No:8 Daire No:8 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|202008202008
|3
|3
|2023091266G7E0000002
|2023091214G7E0000036
48.267,63
0,00
0,00
48.267,63
|5590391700
|58765069534
|YAVUZ KISAK
|SİYAVUŞPAŞA MAH. MEŞELİ SK. AKGÜN AP. Kapı No:8 Daire No:8 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|202009202009
|3
|3
|2023091266G7E0000002
|2023091214G7E0000023
41.379,20
0,00
0,00
41.379,20
|5590391700
|58765069534
|YAVUZ KISAK
|SİYAVUŞPAŞA MAH. MEŞELİ SK. AKGÜN AP. Kapı No:8 Daire No:8 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|202008202008
|3
|3
|2023091266G7E0000002
|2023091214G7E0000021
28.784,88
0,00
0,00
28.784,88
|5730046009
|69880195602
|AHMET TANER KOÇASLAN
|ZÜMRÜTEVLER MAH. KÜLTÜRCÜ SK. Kapı No:25 Daire No:11 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201901201912
|10
|10
|2024012466G7E0000005
|2024012414G7E0000091
33.734,70
0,00
0,00
33.734,70
|6080259678
|32807009672
|SÜLEYMAN LAHAÇLAR
|TEPEÜSTÜ MAH. POYRAZ CAD. Kapı No:62 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201701201712
|10
|3080
|2022090766G7F0000011
|2022090714G7F0000058
0,00
0,00
264.415,82
264.415,82
|6080259678
|32807009672
|SÜLEYMAN LAHAÇLAR
|TEPEÜSTÜ MAH. POYRAZ CAD. Kapı No:62 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201710201712
|33
|3080
|2022090766G7F0000011
|2022090714G7F0000055
0,00
0,00
224.595,18
224.595,18
|6080259678
|32807009672
|SÜLEYMAN LAHAÇLAR
|TEPEÜSTÜ MAH. POYRAZ CAD. Kapı No:62 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201712201712
|15
|3080
|2022090766G7F0000011
|2022090714G7F0000048
0,00
0,00
101.966,90
101.966,90
|6080259678
|32807009672
|SÜLEYMAN LAHAÇLAR
|TEPEÜSTÜ MAH. POYRAZ CAD. Kapı No:62 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201711201711
|15
|3080
|2022090766G7F0000011
|2022090714G7F0000050
0,00
0,00
65.921,49
65.921,49
|6080259678
|32807009672
|SÜLEYMAN LAHAÇLAR
|TEPEÜSTÜ MAH. POYRAZ CAD. Kapı No:62 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201701201712
|10
|10
|2022090766G7F0000011
|2022090714G7F0000058
58.759,07
0,00
0,00
58.759,07
|6080259678
|32807009672
|SÜLEYMAN LAHAÇLAR
|TEPEÜSTÜ MAH. POYRAZ CAD. Kapı No:62 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201701201712
|10
|1084
|2022090766G7F0000011
|2022090714G7F0000058
30.143,40
0,00
0,00
30.143,40
|6080259678
|32807009672
|SÜLEYMAN LAHAÇLAR
|TEPEÜSTÜ MAH. POYRAZ CAD. Kapı No:62 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201801201812
|10
|3080
|2022090766G7F0000011
|2022090714G7F0000059
0,00
0,00
28.471,46
28.471,46
|6080259678
|32807009672
|SÜLEYMAN LAHAÇLAR
|TEPEÜSTÜ MAH. POYRAZ CAD. Kapı No:62 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201801201803
|33
|3080
|2022090766G7F0000011
|2022090714G7F0000049
0,00
0,00
28.471,46
28.471,46
|6080259678
|32807009672
|SÜLEYMAN LAHAÇLAR
|TEPEÜSTÜ MAH. POYRAZ CAD. Kapı No:62 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201707201709
|33
|3080
|2022090766G7F0000011
|2022090714G7F0000057
0,00
0,00
26.547,09
26.547,09
|8130133801
|41764522438
|SEVİM ŞİMŞEK
|CUMHURİYET MAH. GÜNDOĞDU SK. OZLEM Kapı No:5 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|201706201706
|15
|3080
|2021120666G7H0000007
|2021120614G7H0000095
0,00
0,00
44.550,00
44.550,00
|8130133801
|41764522438
|SEVİM ŞİMŞEK
|CUMHURİYET MAH. GÜNDOĞDU SK. OZLEM Kapı No:5 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|201706201706
|15
|15
|2021120666G7H0000007
|2021120614G7H0000095
29.700,00
0,00
0,00
29.700,00
|9370116114
|24269253014
|VEYSEL YARAR
|TELSİZ MAH. 85/4A SK. Kapı No:1-3 Daire No:3 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201701201712
|1
|3080
|2021040866G7I0001094
|2020101714G7I0000250
0,00
0,00
33.040,83
33.040,83