ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİNDEN

Giriş Tarihi: 15.11.2025 00:01

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Alemdağ Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Alemdağ Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Vergi No
TC Kimlik No
Soyad Ad/Unvan
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Vergi Aslı Borcu Toplamı
Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
Ceza Toplamı
Toplam Borç
012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2017102017101530802024052166G7900000042024052114G790000116

0,00

0,00

379.936,44

379.936,44

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2017112017111530802024052166G7900000042024052114G790000117

0,00

0,00

335.022,12

335.022,12

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2017052017051530802024052166G7900000042024052114G790000182

0,00

0,00

333.111,74

333.111,74

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2017092017091530802024052166G7900000042024052114G790000135

0,00

0,00

329.745,15

329.745,15

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2018082018081530802024052166G7900000042024052114G790000159

0,00

0,00

283.539,51

283.539,51

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2017122017121530802024052166G7900000042024052114G790000119

0,00

0,00

218.926,08

218.926,08

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2018072018071530802024052166G7900000042024052114G790000158

0,00

0,00

162.000,00

162.000,00

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20180720180715152024052166G7900000042024052114G790000169

107.873,78

0,00

0,00

107.873,78

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20171020171015152024052166G7900000042024052114G790000116

84.430,32

0,00

0,00

84.430,32

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20171120171115152024052166G7900000042024052114G790000117

74.449,36

0,00

0,00

74.449,36

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20170520170515152024052166G7900000042024052114G790000182

74.024,83

0,00

0,00

74.024,83

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20170920170915152024052166G7900000042024052114G790000135

73.276,70

0,00

0,00

73.276,70

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL201801201801307430742024052166G7900000042024052114G790000121

0,00

0,00

64.905,76

64.905,76

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20180820180815152024052166G7900000042024052114G790000159

63.008,78

0,00

0,00

63.008,78

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2018072018071530802024052166G7900000042024052114G790000174

0,00

0,00

53.936,89

53.936,89

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2017102017101510842024052166G7900000042024052114G790000116

49.560,60

0,00

0,00

49.560,60

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20171220171215152024052166G7900000042024052114G790000119

48.650,24

0,00

0,00

48.650,24

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2017052017051510842024052166G7900000042024052114G790000182

48.634,31

0,00

0,00

48.634,31

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2018072018071510842024052166G7900000042024052114G790000169

48.003,83

0,00

0,00

48.003,83

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20190320190315152024052166G7900000042024052114G790000171

47.792,79

0,00

0,00

47.792,79

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20180520180515152024052166G7900000042024052114G790000179

46.963,17

0,00

0,00

46.963,17

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20180820180815152024052166G7900000042024052114G790000172

45.372,15

0,00

0,00

45.372,15

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2017092017091510842024052166G7900000042024052114G790000135

44.039,30

0,00

0,00

44.039,30

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2017112017111510842024052166G7900000042024052114G790000117

42.659,48

0,00

0,00

42.659,48

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20200720200715152024052166G7900000042024052114G790000154

39.031,20

0,00

0,00

39.031,20

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20180720180715152024052166G7900000042024052114G790000158

36.000,00

0,00

0,00

36.000,00

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20180420180415152024052166G7900000042024052114G790000180

34.047,92

0,00

0,00

34.047,92

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2017082017081530802024052166G7900000042024052114G790000133

0,00

0,00

32.167,71

32.167,71

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20200620200615152024052166G7900000042024052114G790000140

29.489,35

0,00

0,00

29.489,35

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2018082018081510842024052166G7900000042024052114G790000159

28.164,92

0,00

0,00

28.164,92

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2017122017121510842024052166G7900000042024052114G790000119

27.195,48

0,00

0,00

27.195,48

012024585345463246442HAKAN AKALINALTINŞEHİR MAH. ŞAFAK SK. KIDIK APARTMANI Kapı No:30 -32 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20171020171015152024052166G7900000042024052114G790000168

24.573,07

0,00

0,00

24.573,07

035048543823222565164GÜLSÜM AKSOYABDULGANİ MAH. ŞEHİT UZM.ÇVŞ.ADNAN ULUIŞIK CD. CAD. Kapı No:18 Daire No:YOK Tel: VEZİRKÖPRÜ SAMSUN2018012018121030802022010566G7900000032022010514G790000029

0,00

0,00

27.929,75

27.929,75

162062522325553188456EMRAH BEKTAŞESENKENT MAH. YAMAN SK. Kapı No:35 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL20200620200615152023091866G7A00013562023091814G7A0000005

550.915,84

0,00

0,00

550.915,84

162062522325553188456EMRAH BEKTAŞESENKENT MAH. YAMAN SK. Kapı No:35 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL20201020201015152023091866G7A00013562023091814G7A0000007

373.669,24

0,00

0,00

373.669,24

162062522325553188456EMRAH BEKTAŞESENKENT MAH. YAMAN SK. Kapı No:35 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL20200920200915152023091866G7A00013562023091814G7A0000006

210.240,31

0,00

0,00

210.240,31

162062522325553188456EMRAH BEKTAŞESENKENT MAH. YAMAN SK. Kapı No:35 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL20201120201115152023091866G7A00013562023091814G7A0000014

179.402,00

0,00

0,00

179.402,00

162062522325553188456EMRAH BEKTAŞESENKENT MAH. YAMAN SK. Kapı No:35 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL20200520200515152023091866G7A00013562023091814G7A0000004

162.386,80

0,00

0,00

162.386,80

162062522325553188456EMRAH BEKTAŞESENKENT MAH. YAMAN SK. Kapı No:35 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL20200720200715152023091866G7A00013562023091814G7A0000013

87.360,15

0,00

0,00

87.360,15

162062522325553188456EMRAH BEKTAŞESENKENT MAH. YAMAN SK. Kapı No:35 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL20200820200815152023091866G7A00013562023091814G7A0000012

84.969,49

0,00

0,00

84.969,49

471000439730404353440ENVER İLCİKTAYSAPAN BAĞLARI MAH. ADİLE SULTAN SK. PENDİK TWİNS A BLOK Kapı No:4A Daire No:11 Tel: PENDİK İSTANBUL20201120201115152024051766G7D00000072024051714G7D0000144

303.589,02

0,00

0,00

303.589,02

471000439730404353440ENVER İLCİKTAYSAPAN BAĞLARI MAH. ADİLE SULTAN SK. PENDİK TWİNS A BLOK Kapı No:4A Daire No:11 Tel: PENDİK İSTANBUL20201020201015152024051766G7D00000072024051714G7D0000149

286.665,07

0,00

0,00

286.665,07

471000439730404353440ENVER İLCİKTAYSAPAN BAĞLARI MAH. ADİLE SULTAN SK. PENDİK TWİNS A BLOK Kapı No:4A Daire No:11 Tel: PENDİK İSTANBUL20200920200915152024051766G7D00000072024051714G7D0000147

198.494,86

0,00

0,00

198.494,86

507036363665530327416SEMİH İLKAY KARADAĞKÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. DUDULLU CAD. BRANDIUM R2 BLOK Kapı No:23 -25B Daire No:176 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL20190120191210102021120666G7E00000092021120614G7E0000122

28.509,71

0,00

0,00

28.509,71

559039170058765069534YAVUZ KISAKSİYAVUŞPAŞA MAH. MEŞELİ SK. AKGÜN AP. Kapı No:8 Daire No:8 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL202008202008332023091266G7E00000022023091214G7E0000030

55.510,17

0,00

0,00

55.510,17

559039170058765069534YAVUZ KISAKSİYAVUŞPAŞA MAH. MEŞELİ SK. AKGÜN AP. Kapı No:8 Daire No:8 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL202008202008332023091266G7E00000022023091214G7E0000036

48.267,63

0,00

0,00

48.267,63

559039170058765069534YAVUZ KISAKSİYAVUŞPAŞA MAH. MEŞELİ SK. AKGÜN AP. Kapı No:8 Daire No:8 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL202009202009332023091266G7E00000022023091214G7E0000023

41.379,20

0,00

0,00

41.379,20

559039170058765069534YAVUZ KISAKSİYAVUŞPAŞA MAH. MEŞELİ SK. AKGÜN AP. Kapı No:8 Daire No:8 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL202008202008332023091266G7E00000022023091214G7E0000021

28.784,88

0,00

0,00

28.784,88

573004600969880195602AHMET TANER KOÇASLANZÜMRÜTEVLER MAH. KÜLTÜRCÜ SK. Kapı No:25 Daire No:11 Tel: MALTEPE İSTANBUL20190120191210102024012466G7E00000052024012414G7E0000091

33.734,70

0,00

0,00

33.734,70

608025967832807009672SÜLEYMAN LAHAÇLARTEPEÜSTÜ MAH. POYRAZ CAD. Kapı No:62 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2017012017121030802022090766G7F00000112022090714G7F0000058

0,00

0,00

264.415,82

264.415,82

608025967832807009672SÜLEYMAN LAHAÇLARTEPEÜSTÜ MAH. POYRAZ CAD. Kapı No:62 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2017102017123330802022090766G7F00000112022090714G7F0000055

0,00

0,00

224.595,18

224.595,18

608025967832807009672SÜLEYMAN LAHAÇLARTEPEÜSTÜ MAH. POYRAZ CAD. Kapı No:62 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2017122017121530802022090766G7F00000112022090714G7F0000048

0,00

0,00

101.966,90

101.966,90

608025967832807009672SÜLEYMAN LAHAÇLARTEPEÜSTÜ MAH. POYRAZ CAD. Kapı No:62 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2017112017111530802022090766G7F00000112022090714G7F0000050

0,00

0,00

65.921,49

65.921,49

608025967832807009672SÜLEYMAN LAHAÇLARTEPEÜSTÜ MAH. POYRAZ CAD. Kapı No:62 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20170120171210102022090766G7F00000112022090714G7F0000058

58.759,07

0,00

0,00

58.759,07

608025967832807009672SÜLEYMAN LAHAÇLARTEPEÜSTÜ MAH. POYRAZ CAD. Kapı No:62 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2017012017121010842022090766G7F00000112022090714G7F0000058

30.143,40

0,00

0,00

30.143,40

608025967832807009672SÜLEYMAN LAHAÇLARTEPEÜSTÜ MAH. POYRAZ CAD. Kapı No:62 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2018012018121030802022090766G7F00000112022090714G7F0000059

0,00

0,00

28.471,46

28.471,46

608025967832807009672SÜLEYMAN LAHAÇLARTEPEÜSTÜ MAH. POYRAZ CAD. Kapı No:62 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2018012018033330802022090766G7F00000112022090714G7F0000049

0,00

0,00

28.471,46

28.471,46

608025967832807009672SÜLEYMAN LAHAÇLARTEPEÜSTÜ MAH. POYRAZ CAD. Kapı No:62 Daire No: Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL2017072017093330802022090766G7F00000112022090714G7F0000057

0,00

0,00

26.547,09

26.547,09

813013380141764522438SEVİM ŞİMŞEKCUMHURİYET MAH. GÜNDOĞDU SK. OZLEM Kapı No:5 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL2017062017061530802021120666G7H00000072021120614G7H0000095

0,00

0,00

44.550,00

44.550,00

813013380141764522438SEVİM ŞİMŞEKCUMHURİYET MAH. GÜNDOĞDU SK. OZLEM Kapı No:5 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL20170620170615152021120666G7H00000072021120614G7H0000095

29.700,00

0,00

0,00

29.700,00

937011611424269253014VEYSEL YARARTELSİZ MAH. 85/4A SK. Kapı No:1-3 Daire No:3 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201701201712130802021040866G7I00010942020101714G7I0000250

0,00

0,00

33.040,83

33.040,83

ilangovtr
Basın No: ILN02334932