Giriş Tarihi: 17.12.2025 00:01
ANTALYA 1. İŞ MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2022/47 Esas
KARAR NO
:
2025/239
GEREKÇELİ KARAR ve İSTİNAF DİLEKÇESİ TEBLİĞİ İLANI
DAVALI
:
AHMET DALGIÇ - Mehmet ve Saadet Dilek oğlu, Konya 04/09/1985 doğumlu, 38212809036 T.C kimlik numaralı, Konya İli Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı.
Davacı tarafından aleyhinize açılan Kurum İşleminin İptali İstemli davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi mernis adresinizin olmaması ve adres araştırmasında adresinizin tespit edilememesi nedeniyle işlem yapılamamış olup, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Davanın REDDİNE, dair tebliğ tarihinden itibaren başlayacak 2haftalık yasa süresi içinde istinaf yolu açık olarak verilen karar tebliği ile davacı Mehmet Akalın vekilinin davalılar SGK ve Ahmet Dalgıç aleyhine yapmış olduğu 08.12.2025 tarihindeki istinaf talebini içerir dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.08.12.2025
Basın No: ILN02361704