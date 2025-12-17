ANTALYA 1. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2022/47 Esas





KARAR NO

:

2025/239









GEREKÇELİ KARAR ve İSTİNAF DİLEKÇESİ TEBLİĞİ İLANI





DAVALI

:

AHMET DALGIÇ - Mehmet ve Saadet Dilek oğlu, Konya 04/09/1985 doğumlu, 38212809036 T.C kimlik numaralı, Konya İli Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı.





Davacı tarafından aleyhinize açılan Kurum İşleminin İptali İstemli davasının yapılan yargılamasında;





Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi mernis adresinizin olmaması ve adres araştırmasında adresinizin tespit edilememesi nedeniyle işlem yapılamamış olup, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.





HÜKÜM :



