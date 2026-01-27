ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

: 2025/124





KARAR NO

: 2025/1024





Davacı Bülent Baştuğ ile davalı Sunıta Dangol'un çekişmeli boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda;





Adresinizin tespit edilememesi nedeniyle;





HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;





1-Davanın

KABULÜ

ile SİİRT İli, BAYKAN İlçesi, ATABAĞI Köyü/mah. Cilt 4, hane 17'de; 13349889410 TC kimlik Numarası ile nüfusa kayıtlı, BAKIR ve NURHAN'den olma, 22/05/2001 doğumlu davacı BÜLENT BAŞTUĞ ile aynı hanede 99896985980 Yabancı kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı RAM SHARAN DANGOL ve RAJYALAXMI DANGOL'den olma 27/02/1998 doğumlu, NEPAL FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ uyruklu davalı SUNITA DANGOL'ın

Türk Medeni Kanunun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,





2- Alınması gereken harç peşin olarak alındığından harç alınmasına yer olmadığına,





3-Davacı tarafça yapılan 49.725,00 TL yargılama gideri ile 1.230,80 TL harç gideri olmak üzere toplam 50.955,80 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,





4-Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden; karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. Gereğince 45.000 TL vekalet ücreti takdirine, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,





5-Yatırılan avanstan kullanılmayan kısmın, karar kesinleştikten sonra, re’sen ilgilisine geri verilmesine, Gider Avansı Tarifesi’nin 5. maddesi gereğince hesap numarası bildirilmiş ise ödemenin elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılmasına, hesap numarası bildirilmemiş ise artan kısmın masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri aracılığıyla adreste ödemeli olarak ilgilisine gönderilmesine,





Dair, davacının, davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek veya başka yer mahkemesince havale alınarak mahkememize gönderilecek dilekçe ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.



