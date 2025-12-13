BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2025/442 Esas





KARAR NO

:

2025/468





SN.DAVALI MELEK KOÇ SARIKAYA (TC 365*******34)





Mahkememizde açılan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





HÜKÜM :





Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;





1-HMK'nın 114/1-ç ve 115/2 maddesi gözetilerek davanın YETKİSİZLİK nedeni ile usulden REDDİNE,





2-Yetkili mahkemenin Manavgat Sulh Hukuk Mahkemeleri olduğunun tespitine





3- Yetkisizlik kararın kesinleşmesi halinde dosyanın 2 haftalık kesin süre içerisinde davacı vekili tarafından talep edilmesi halinde yetkili mahkemeye gönderilmesine, kararın kesinleşmesinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesinin davacı vekili tarafından talep edilmemesi halinde HMK m.20 uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği hususunun ihtarına,





4-6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 331/2. maddesi gereği yargılama giderlerinin yetkili mahkemece değerlendirilmesine, davaya yetkili mahkemede devam edilmemesi durumunda, mahkemece talep üzerine dosya üzerinden durumun tespiti ile yargılama giderlerinin hüküm altına alınmasına,





Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.07/03/2025



