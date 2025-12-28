BESNİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2014/319 Esas 2024/80 Karar Mahkememizin 2014/319 Esas sayılı dosyasında davacıları Nigar Filiz YILMAZ, Serhap PEKTAŞ, davalıları Ayişe KARA, Büşra AYHAN, Emine GÜLEKEN, Kadir EMRE, Nurten AÇIKGÖZ, Reşit ALKAN, Sabahat ÖREKŞELE, Cüneyit GÖĞÜŞ, Sevil BULUT ve diğerleri arasında olan Alacak(Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasında dahili davalı Sevil BULUT'un adresine ulaşılamadığından tebligat yapılamadığı için ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Halil ve Ayşe kızı, 06/09/1983 doğumlu 210***136 T.C. nolu Sevil BULUT'un

yukarıda Esas numarası yazılı dosyasında verilen 07/03/2024 tarih, 2014/319 esas ve 2024/80 karar sayılı kararı ile; "1-Davacıların davasının

KABULÜNE

,





245.479,11 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsil edilerek davacı Serhap Pektaş'a ödenmesine,





245.479,11 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsil edilerek davacı Nigar Filiz Yılmaz'a ödenmesine,





2- Davacı Serhap PEKTAŞ yönünden ; 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 28/1-a maddesi uyarınca alınması gerekli 16.768,68-TL'den peşin alınan 4.278,175‬TL'nin mahsubu ile bakiye 12.490,505‬TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irad kaydına





3-Davacı Serhap PEKTAŞ kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T (madde-13 Üçüncü Kısım) göre hesaplanan 38.822,00-TL nisbi vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak Davacı Serhap PEKTAŞ'a verilmesine,





4-Davacı Nigar Filiz Yılmaz yönünden ; 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 28/1-a maddesi uyarınca alınması gerekli 16.768,68-TL'den peşin alınan 4.278,175‬TL'nin mahsubu ile bakiye 12.490,505‬TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irad kaydına





5-Davacı Nigar Filiz Yılmaz kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T (madde-13 Üçüncü Kısım) göre hesaplanan 38.822,00-TL nisbi vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilenalınarak Davacı Nigar Filiz Yılmaz'a verilmesine,





6-Davacı Nigar Filiz Yılmaz Tarafından yapılan yargılama gideri olarak tebligat, posta ve bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 1.200,00-TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı Nigar Filiz Yılmaz'a ödenmesine,





7-Davacı Serhap PEKTAŞ Tarafından yapılan yargılama gideri olarak tebligat, posta ve bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 1.500,00-TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı Serhap PEKTAŞ'a ödenmesine,



