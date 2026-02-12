BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Karayolları Genel Müd. ile aşağıda yazılı davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.Maddesi gereğince bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırmayı yapan idarenin adının Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu; Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Mad. uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;





Açılacak işbu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,





Kamulaştırma Kanunu 14. Mad.de öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,





-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına açılacak hesapta T.C. Vakıflar Bankası T.A.Ş. Bolu Şubesine yatırılacağı,





-Konuya ve taşınmazların malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği Kamulaştırma Kanunun 10.4.bendi gereğince ilanen tebliğ olunur.22/01/2026









KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER:



