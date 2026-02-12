Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 12.02.2026 00:01

BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müd. ile aşağıda yazılı davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.Maddesi gereğince bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırmayı yapan idarenin adının Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu; Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Mad. uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;

Açılacak işbu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,

Kamulaştırma Kanunu 14. Mad.de öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına açılacak hesapta T.C. Vakıflar Bankası T.A.Ş. Bolu Şubesine yatırılacağı,

-Konuya ve taşınmazların malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği Kamulaştırma Kanunun 10.4.bendi gereğince ilanen tebliğ olunur.22/01/2026


KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER:

İLİ: BOLU
DOSYA NO
MAHALLE/KÖY
ADA/PARSEL
MALİK
2026/19 EKıbrıscık ilçesi Kökezmahallesi116 ada 267 parselMetin Aydemir
2026/27 E.Kıbrıscık ilçesiKaradoğan Mah.174 ada 80 parselMamuroğlu İnş. Akary. Day. Tük. Mal. Tem. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
2026/28 EKıbrıscık ilçesi Kökez mah107 ada 106 parsel 115 ada 211 parselDurmuş Aslan
2026/29 EKıbrıscık ilçesi Kökez Mah116 ada 260 parsel 116 ada 261 parsel (eski 140 parsel)Mehmet Bozkurt
2026/24 EKıbrıscık ilçesi Karadoğan Mah.173 ada 106 parsel(eski 1 ada 44 parsel)Ayşe Çetin-Havva Olkan-Mustafa Dağ
2026/25 EKıbrıscık ilçesi Karadoğan Mah.233 ada 26 parsel (eski 62 ada 4 parsel)Fatma Dağ-Kasire Ercan-Satı Şocat-Şükrü Gülen-Ülviye Gülen-Yılmaz Gülen
2026/26 EKıbrıscık ilçesi Karadoğan Mah.
174 ada 76 parsel

174 ada 115 parsel
Burcu Altok-Faize Altok-Fatih Altok-Fedime Altok-Hamdi Altok-Hatice Ertem-Mustafa Altok
2026/34 EKıbrıscık ilçesi Karadoğan Mah.173 ada 100 parsel(eski 1 ada 50 parsel) 173 ada 98 parsel(eski 1 ada 51 parsel)Kıbrıscık Köroğlu Hayvancılık Tarım Turizm İnşaat Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2026/35Bolu ili Merkez İlçe Dodurga KöyüEski 150 ifrazen 799 parselAhmet Keşlioğlu-Karayolları Genel Müdürlüğü- Maliye Hazinesi-Musa Keşlioğlu
2026/20Kıbrıscık, Kökez köyü134 ada 45-46-47-48 parselNazlı Karaoğlu, Şadiye Dalgıç, Şükran Dalğıç, Merve Dalğıç Çimen, Mehmet Ali Dalğıç
2026/21Kıbrıscık ilçesi, Kökez mah.134 ada 24 parselNazlı Karaoğlu, Şadiye Dalgıç, Şükran Dalğıç, Merve Dalğıç Çimen, Mehmet Ali Dalğıç
2026/22Kıbrıscık ilçesi, Kökez mah.107 ada 235 parselNazlı Karaoğlu, Şadiye Dalgıç, Şükran Dalğıç, Merve Dalğıç Çimen, Mehmet Ali Dalğıç
2026/23Kıbrısçık ilçe, Kökez mah116 ada 253-270 parselDurmuş Koban
2026/30Kıbrıscık ilçesi, Kökez mah.116 ada 268  parselMetin Aydemir
2026/31Kıbrıscık ilçesi, Kökez köyü 101 ada 463 parselMahmut Demirtaş 
2026/32Kıbrıscık ilçesi, Karadoğan mah. Yazıören mevkii173 ada 108 parselMinta Demirci
2026/33Kıbrıscık ilçesi, Kökez köyü 115 ada 209 parsel, 107 ada 215-214 parselMustafa Alkan
2026/39  Kıbrıscık ilçesi Kökez Mah. 134 ada 39 parsel (eski 28 parsel)  Mehmet Kaçan 
2026/40  Kıbrıscık ilçesi Kökez Mah. 115 ada 213 parsel Halil Alkan 
ilangovtr
Basın No: ILN02398845