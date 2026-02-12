Giriş Tarihi: 12.02.2026 00:01
BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müd. ile aşağıda yazılı davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.Maddesi gereğince bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırmayı yapan idarenin adının Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu; Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Mad. uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;
Açılacak işbu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,
Kamulaştırma Kanunu 14. Mad.de öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,
-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına açılacak hesapta T.C. Vakıflar Bankası T.A.Ş. Bolu Şubesine yatırılacağı,
-Konuya ve taşınmazların malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği Kamulaştırma Kanunun 10.4.bendi gereğince ilanen tebliğ olunur.22/01/2026
KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER:
İLİ: BOLU
DOSYA NO
MAHALLE/KÖY
ADA/PARSEL
MALİK
|2026/19 E
|Kıbrıscık ilçesi Kökezmahallesi
|116 ada 267 parsel
|Metin Aydemir
|2026/27 E.
|Kıbrıscık ilçesiKaradoğan Mah.
|174 ada 80 parsel
|Mamuroğlu İnş. Akary. Day. Tük. Mal. Tem. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
|2026/28 E
|Kıbrıscık ilçesi Kökez mah
|107 ada 106 parsel 115 ada 211 parsel
|Durmuş Aslan
|2026/29 E
|Kıbrıscık ilçesi Kökez Mah
|116 ada 260 parsel 116 ada 261 parsel (eski 140 parsel)
|Mehmet Bozkurt
|2026/24 E
|Kıbrıscık ilçesi Karadoğan Mah.
|173 ada 106 parsel(eski 1 ada 44 parsel)
|Ayşe Çetin-Havva Olkan-Mustafa Dağ
|2026/25 E
|Kıbrıscık ilçesi Karadoğan Mah.
|233 ada 26 parsel (eski 62 ada 4 parsel)
|Fatma Dağ-Kasire Ercan-Satı Şocat-Şükrü Gülen-Ülviye Gülen-Yılmaz Gülen
|2026/26 E
|Kıbrıscık ilçesi Karadoğan Mah.
174 ada 76 parsel
174 ada 115 parsel
|Burcu Altok-Faize Altok-Fatih Altok-Fedime Altok-Hamdi Altok-Hatice Ertem-Mustafa Altok
|2026/34 E
|Kıbrıscık ilçesi Karadoğan Mah.
|173 ada 100 parsel(eski 1 ada 50 parsel) 173 ada 98 parsel(eski 1 ada 51 parsel)
|Kıbrıscık Köroğlu Hayvancılık Tarım Turizm İnşaat Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
|2026/35
|Bolu ili Merkez İlçe Dodurga Köyü
|Eski 150 ifrazen 799 parsel
|Ahmet Keşlioğlu-Karayolları Genel Müdürlüğü- Maliye Hazinesi-Musa Keşlioğlu
|2026/20
|Kıbrıscık, Kökez köyü
|134 ada 45-46-47-48 parsel
|Nazlı Karaoğlu, Şadiye Dalgıç, Şükran Dalğıç, Merve Dalğıç Çimen, Mehmet Ali Dalğıç
|2026/21
|Kıbrıscık ilçesi, Kökez mah.
|134 ada 24 parsel
|Nazlı Karaoğlu, Şadiye Dalgıç, Şükran Dalğıç, Merve Dalğıç Çimen, Mehmet Ali Dalğıç
|2026/22
|Kıbrıscık ilçesi, Kökez mah.
|107 ada 235 parsel
|Nazlı Karaoğlu, Şadiye Dalgıç, Şükran Dalğıç, Merve Dalğıç Çimen, Mehmet Ali Dalğıç
|2026/23
|Kıbrısçık ilçe, Kökez mah
|116 ada 253-270 parsel
|Durmuş Koban
|2026/30
|Kıbrıscık ilçesi, Kökez mah.
|116 ada 268 parsel
|Metin Aydemir
|2026/31
|Kıbrıscık ilçesi, Kökez köyü
|101 ada 463 parsel
|Mahmut Demirtaş
|2026/32
|Kıbrıscık ilçesi, Karadoğan mah. Yazıören mevkii
|173 ada 108 parsel
|Minta Demirci
|2026/33
|Kıbrıscık ilçesi, Kökez köyü
|115 ada 209 parsel, 107 ada 215-214 parsel
|Mustafa Alkan
|2026/39
|Kıbrıscık ilçesi Kökez Mah.
|134 ada 39 parsel (eski 28 parsel)
|Mehmet Kaçan
|2026/40
|Kıbrıscık ilçesi Kökez Mah.
|115 ada 213 parsel
|Halil Alkan
