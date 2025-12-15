Giriş Tarihi: 15.12.2025 00:01
BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan Merkez/BOLU adresinde bulunan aşağıdaki listedeki işyerlerinin kiralama işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.
Sıra No:
Kiralama Süresi
İhale Tarih ve Saati
Muhammen Bedel Aylık Kira(TL)
Geçici Teminat
Kira Başlangıç Tarihi1
Aşağısoku Mah. Yıdırım Beyazıt Cad. No.12 Akaryakıt İstasyonu
3 yıl
26.12.2025 14:00
160.000,00 TL
200.000,00 TL
01.07.20262
Paşaköy Mah. 2260 Sk. No:6 Açık Otopark
10 yıl
26.12.2025 14:01
20.000,00 TL
100.000,00 TL
01.07.20273
Dodurga Mah. Çömlekçiler Cad. No.87 Çok Amaçlı Salon (Taziye Evi)
3 yıl
26.12.2025 14:02
12.000,00TL
20.000,00 TL
01.01.2026
İhale 26.12.2025 Cuma günü saat 14:00 ve müteakiben Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan Yukarıda belirtilen işyerlerinin muhammen bir aylık kira bedeli, Geçici Teminatı listededir.
İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir, 5.000,00(beşbin)TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.
İhalede artırımlar 100,00(yüz)TL ve katları olarak yapılacaktır.
İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgâh belgesi,
Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (noter tasdikli); Vekâleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve Vekilin imza beyannamesi,
Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü(noter tasdikli),
İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi, Her ortaktan ihaledeki şartlar aranır.
İhaleye katılmak için isteklilerin, Bolu Belediye Başkanlığı adına alacakları listede belirtilen geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu(en az 90 gün süreli),
5.000,00(beşbin)TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
İstekli en az 3(üç) yıl Bolu ilinde ticari faaliyet yaptığına dair belge vermek zorundadır. (Sıra No:3’te bulunan Taşınmaz Kiralaması için istenmeyecektir. )
Kiralama ihalesine ait imzalı şartname,
Tebligat için adres beyan belgesi,
Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.
İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.
İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
İlan Olunur.