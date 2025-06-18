Giriş Tarihi: 18.06.2025 00:01
DİGOR SULH HUKUK MAHKEMESİ
DİGOR SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
Sayı : 2025/14 Esas14.04.2025 Konu : gaiplik ilanıMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SEZER ÖZBARİŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14.04.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 17213387934
ADI SOYADI : SEZER ÖZBARİŞ
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : ZÜBEYDE
DOĞUM TARİHİ : 12/03/1997
DOĞUM YERİ : DİGOR
İKAMETGAH ADRESİ : Gülhayran Küme Evleri No;46 Digor/Kars
Basın No:ILN02243462
ilangovtr