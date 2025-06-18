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T.C. DİGOR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 18.06.2025 00:01

T.C. DİGOR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DİGOR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/14 Esas14.04.2025 Konu : gaiplik ilanıMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SEZER ÖZBARİŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14.04.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 17213387934

ADI SOYADI : SEZER ÖZBARİŞ

BABA ADI : ALİ

ANA ADI : ZÜBEYDE

DOĞUM TARİHİ : 12/03/1997

DOĞUM YERİ : DİGOR

İKAMETGAH ADRESİ : Gülhayran Küme Evleri No;46 Digor/Kars
Basın No:ILN02243462
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