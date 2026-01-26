Giriş Tarihi: 26.01.2026 00:01
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait cinsi ve nitelikleri aşağıdaki listede belirtilen 6 adet taşınmazın, 2886 Devlet İhale Yasasının ilgili maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 10 Şubat 2026 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Konuralp Merkez Binası Meclis Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.‘den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.
6 Adet Arsa Satış Listesi
NO
MAHALLE
ADA
PAR.
ALAN
CİNSİ
TAHMİNİ BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI
İHALE SAATİ
|1
|BESLANBEY
|120
|4
|2260.34
|ARSA
₺24 864 000.00
₺745 920.00
|13:30
|2
|CEDİDİYE
|139
|243
|744.24
|ARSA
₺18 606 000.00
₺558 180.00
|13:50
|3
|CAMİKEBİR
|1294
|10
|539.25
|ARSA
₺43 140 000.00
₺1 294 200.00
|14:10
|4
|SARAYYERİ
|3179
|8
|762.87
|ARSA
₺4 959 000.00
₺148 770.00
|14:30
|5
|KİRAZLI
|3713
|22
|11677.06
|ARSA
₺52 546 770.00
₺1 576 403.10
|14:50
|6
|BEYCİLER
|727
|18
|944.05
|ARSA
₺5 664 300.00
₺169 929.00
|15:10
İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:
* Kanuni ikametgâh belgesi (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)
* Nüfus kayıt örneği (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)
* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı.
* Ortak girişim olması halinde noterce hazırlanmış ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi.
* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının ödendiğine dair dekont veya banka teminat mektupları
* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı. (Birden fazla gayrimenkul için istekliyse bu belgelerin her dosyaya konulması)
* Şartname bedeli ve geçici teminat tutarlarının ödendiğine dair dekontlar
* İstekliler, ihaleye ilişkin şartname ve eklerini mesai saatleri içinde Düzce Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1000 TL (Bin Türk lirasi) karşılığında alabilir. Birden fazla gayrimenkul için istekli olanların birden fazla şartname almasına gerek yoktur.
* İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü istekli oldukları parselin satış saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.
* İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi Emlak istimlâk Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görebilir. İlan olunur.
Basın No: ILN02383791