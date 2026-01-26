DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN





İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:





* Kanuni ikametgâh belgesi (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)





* Nüfus kayıt örneği (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)





* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı.





* Ortak girişim olması halinde noterce hazırlanmış ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.





* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi.





* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının ödendiğine dair dekont veya banka teminat mektupları





* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı. (Birden fazla gayrimenkul için istekliyse bu belgelerin her dosyaya konulması)





* Şartname bedeli ve geçici teminat tutarlarının ödendiğine dair dekontlar





* İstekliler, ihaleye ilişkin şartname ve eklerini mesai saatleri içinde Düzce Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1000 TL (Bin Türk lirasi) karşılığında alabilir. Birden fazla gayrimenkul için istekli olanların birden fazla şartname almasına gerek yoktur.





* İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü istekli oldukları parselin satış saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.



