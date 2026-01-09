Giriş Tarihi: 09.01.2026 00:01
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).
5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
5.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
5.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin %3 oranına tekabül eden 217.195,80 TL bedelinin ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu,Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.
5.8-İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi
5.9- Vergi ve SGK borcu bulunmadığına dair taahhütname,
5.10- İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname,
5.11- Bu iş kapsamında ve işin devamı süresince, 2 adet Ekskavatör, 1 adet kazıcı yükleyici kepçe, 1 adet kamyon ve 1 adet arazöz bulunduracağına ve kullanacağına dair taahhütname
5.12- İhale konusu iş kapsamında ve işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname
Adet
Pozisyonu
Mesleki Ünvanı
Mesleki Özellikleri
1
İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA İNŞAAT TEKNİKERİ
ŞANTİYE ŞEFİ
EN AZ 1 YIL DENEYİMLİ
5.13- İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi
5.14-Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Gelir Servisinden temin edilecektir)
5.15- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz
5.16-Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname,