ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1- Elazığ Bingöl Karayolunun 17. Kilometresinde bulunan Eski Atıksu Arıtma Tesisi ve Müştemilatlarının 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle hurda karşılığında yıktırılması işi ihalesi yapılacaktır.

2- İhale konusu işin tahmini muhammen bedeli 7.239.860,00 TL olup Geçici teminatı ise 217.195,80 TL.dir.

3- İhalesi 20/01/2026 Salı günü saat:10.00’da Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:34 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 3.000,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğünden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünden veya (424) 248 47 02 (dahili 1502) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır.

5.1- Kanuni ikametgahı olması,

5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

5.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

5.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin %3 oranına tekabül eden 217.195,80 TL bedelinin ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu,Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

5.8-İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

5.9- Vergi ve SGK borcu bulunmadığına dair taahhütname,

5.10- İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname,

5.11- Bu iş kapsamında ve işin devamı süresince, 2 adet Ekskavatör, 1 adet kazıcı yükleyici kepçe, 1 adet kamyon ve 1 adet arazöz bulunduracağına ve kullanacağına dair taahhütname

5.12- İhale konusu iş kapsamında ve işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 1 İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA İNŞAAT TEKNİKERİ ŞANTİYE ŞEFİ EN AZ 1 YIL DENEYİMLİ

5.13- İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

5.14-Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Gelir Servisinden temin edilecektir)

5.15- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz

5.16-Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname,

6- İ stekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına (Encümen) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

7- İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır.