ELBİSTAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı HALİL TEKDEMİR tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle ; Dava konusu Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Balıkçıl Mahallesi, 2619 ada 35, 38 ve 39 parsellerin güneyinde yer alan 14/07/2021 tarihli fen bilirkişisi raporunda A ve B harfi ile gösterilen dava konusu toplam 29680.48 m²'lik taşınmaza ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/1 maddesi gereği tescil davası açılmış olup, bu taşınmazdan hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi uyarınca ilan olunur.









HALİL TEKDEMİR





ELBİSTAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ





KAHRAMANMARAŞ BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI





