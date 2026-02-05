Giriş Tarihi: 05.02.2026 00:01
ELBİSTAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ELBİSTAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2026/7 Esas
Davacı HALİL TEKDEMİR tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle ; Dava konusu Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Balıkçıl Mahallesi, 2619 ada 35, 38 ve 39 parsellerin güneyinde yer alan 14/07/2021 tarihli fen bilirkişisi raporunda A ve B harfi ile gösterilen dava konusu toplam 29680.48 m²'lik taşınmaza ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/1 maddesi gereği tescil davası açılmış olup, bu taşınmazdan hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi uyarınca ilan olunur.
DAVACI :
HALİL TEKDEMİR-63*******24 -
DAVALI:
1- ELBİSTAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ - .
DAVALI:
2- KAHRAMANMARAŞ BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI -
DAVALI:
3- ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI -
ilangovtr
Basın No: ILN02393831