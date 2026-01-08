Giriş Tarihi: 08.01.2026 00:01
ERZİNCAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ERZİNCAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2023/486 Esas
KARAR NO
:
2025/323
Davacı ERDAL ŞAHİN ile davalılar arasında mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile, Gümüşhane ili, Kelkit ilçesi, Kuşluk Mahallesi/Köyü, Cilt No: 67, Hane No:1, BSN: 204'da nüfusa kayıtlı, 10/02/1971 doğumlu, 31*******78 T.C. Kimlik numaralı, Cebrail ve Senem'den olma, Erdal ŞAHİN’in, fiili olarak kullandığı nüfus kaydındaki “Senem” olan anne adının “İpek Şahin” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, Davacının mükerrer olan gerçek annesinin Gümüşhane ili, Kelkit ilçesi, Kuşluk Mahallesi/ Köyü, Cilt No: 67, Hane No:1, BSN: 344'de nüfusa kayıtlı doğumlu, 26*******30 T.C. Kimlik numaralı, Cebrail ve Senem'den olma Erdal ŞAHİN'in olan kaydının iptaline, iptal edilen hanedeki işlemlerin gerçek baba ve anne hanesine aktarılmasına, baki tutulan 31*******78 T.C. Kimlik numaralı nüfus kaydına taşınmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 25/12/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02376949