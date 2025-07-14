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FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 14.07.2025 00:01

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRALAMA İLANI

 
İHALENİN KONUSU: 1- İlçemiz sınırları dahilinde olan tasarrufu Belediyemize ait 3. maddede belirtilen 46 adet Billboard, 30 adet Raket, 12 adet Led Raket ve 6 adet Led Ekran 01.08.2025-31.12.2025 tarihleri arası 5 (beş) ay süreyle aylık: 1.199.000,00TL +KDV ( Toplam : 5.995.000,00 TL + KDV ) muhammen kira bedeli üzerinden 2886 sayılı ihale yasası uyarınca ve şartnamesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Fatih Belediyesi, Belediye Encümenince  23/07/2025 tarih, Saat 11.30'de  yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

2-KİRAYA VERİLECEK YERLERİN ÖZELLİKLERİ
İşin KonusuKira
İlçeFatih
Kiralanan Yer AdresleriTeknik şartname de belirtilmiştir.
Cins46 adet Billboard, 30 adet Raket, 12 adet Led Raket ve 6 adet Led Ekran
ÖlçüleriBillboard (46 adet) : 350x200cm; Raket (30 adet) : 118x175cm; Led raket (12 adet) : 960x1760mm ; Led Ekran 1 : 4160x2240mm, Led Ekran 2 : 6080x3360mm, Led Ekran 3 : 8320x4640 mm, Led Ekran 4 : 3520x1920mm,  Led Ekran 5 : 2560x1440mm, Led Ekran 6 : 5120x2880mm 
Baş.Takdir Kom. Raporu27.06.2025 tarihli ve E-31762245-000-889 sayılı
Encümen karar/no02.07.2025 Tarihli ve 2025/689 Numaralı
Aylık Muhammen Kira Bedeli1.199.000,00 TL + KDV
Geçici Teminat   %3179.850,00 TL
İhale Usulü2886 sayılı Devlet İhale Kanunun Gereği Açık Teklif Usulü
İhale İlan ŞekliYerel Gazete – İnternet Haber Sitesi
İhale ilan adedi2 defa
İhale gün saati23/07/2025 tarih, Saat 11.30'de
Şartname ve ekleriEmlak ve İstimlak  Müdürlüğünde 1.500,00 TL karşılığında  temin edilecektir.
İhale Komisyonu                     Belediye Encümeni- Fatih Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Akşemsettin Mahallesi, Vatan caddesi No:54  FATİH/İSTANBUL
İlgili Mevzuat ve Tebliğler5393- 2886 sayılı yasa

3- Kiraya verilen 46 adet Billboard, 30 adet Raket, 12 adet Led Raket ve 6 adet Led Ekran’ın %50 kullanım hakkı Fatih Belediye Başkanlığına ait olacaktır. (Örneğin bir yerde 2 billboard varsa 1 adeti belediye kullanımına 1 adeti kiralayana ait olacaktır. Aynı kural raket, led raket ve led ekranlarda da uygulanacaktır.)

4- Taşınmazın kira ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunu ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

6- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince karar tarihinden en geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz veya iptal edilir. İta Amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde alıcıya veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir. Veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. İta Amirince onaylanan ihale kararının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı, İhale bedelini peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile diğer giderleri dahil ödemek zorundadır. Bu zorluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediye’ye irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar zarar, fuzuli işgal, ruhsat, iskan ve diğer sebeplerle Belediyeden bir hak talebinde bulunamaz.

7- Kiraya sunulan unsurların özellikleri ve yerleri  teknik şartnamede belirtilmiştir. İstekli bu unsurların tüm özelliklerini önceden bilmiş ve vukuf peyda etmiş sayıldığından daha sonra ihalenin sonucuna dair itirazları ve hak talepleri Belediye nezdinde geçersiz sayılacaktır.

8- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda çerçevesinde belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, belirlenen teminatı yatırmak şarttır.  Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, ihaleye katılamaz.,

9- İhaleye katılmak isteyenler dilekçe ve aşağıda belirtilen ekleri ile birlikte ihale gününden bir gün önce mesai saati bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ibraz edip ihaleye giriş belgesi aldıktan sonra (İhaleye giriş belgesi alamayanlar ihaleye katılamazlar.) aynı gün muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3 geçici teminatını yatırmak üzere Başkanlığımız Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) İhaleye katılmak isteyenlerin Başkanlığımız Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Şefliğinde ilanda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır

10- İdare ihale gününe kadar  ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

11- İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.


A - Gerçek kişi olması halinde;

  1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

  2. İkametgah belgesi (Nufüs Müdürlüğünden)

  3. Noter tasdikli imza beyannamesi.

  4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

  5. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)

  6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,

  7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

  8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

  9. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

  10. Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

  11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

  12. Tebligat için adres bildirimi,

  13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

  14. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.


B - Tüzel kişi olması halinde;

  1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

  2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekaletname,

  3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

  4. Dernek, Birlik,Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

  5. Dernek, Birlik,Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

  6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)

  7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

  8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

  9. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

  10. Bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

  11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

  12. Tebligat için adres bildirimi,

  13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

  14. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir

C - Ortak Girişim olması halinde:

          Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini ibraz etmek suretiyle belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

12- İhale kira bedeli üzerinden hesaplanacak katma değer vergisi (KDV) kira bedeli ile birlikte müşteriden peşin olarak tahsil edilecektir.

13- Teminat mektubu verilecek ise limit dahili ve süresiz ibaresi şartı aranır.

14- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.

15- 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

16- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

17- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.


İLAN OLUNUR.
ilangovtr
Basın No: ILN02256796