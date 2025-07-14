Giriş Tarihi: 14.07.2025 00:01
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|İşin Konusu
|Kira
|İlçe
|Fatih
|Kiralanan Yer Adresleri
|Teknik şartname de belirtilmiştir.
|Cins
|46 adet Billboard, 30 adet Raket, 12 adet Led Raket ve 6 adet Led Ekran
|Ölçüleri
|Billboard (46 adet) : 350x200cm; Raket (30 adet) : 118x175cm; Led raket (12 adet) : 960x1760mm ; Led Ekran 1 : 4160x2240mm, Led Ekran 2 : 6080x3360mm, Led Ekran 3 : 8320x4640 mm, Led Ekran 4 : 3520x1920mm, Led Ekran 5 : 2560x1440mm, Led Ekran 6 : 5120x2880mm
|Baş.Takdir Kom. Raporu
|27.06.2025 tarihli ve E-31762245-000-889 sayılı
|Encümen karar/no
|02.07.2025 Tarihli ve 2025/689 Numaralı
|Aylık Muhammen Kira Bedeli
|1.199.000,00 TL + KDV
|Geçici Teminat %3
|179.850,00 TL
|İhale Usulü
|2886 sayılı Devlet İhale Kanunun Gereği Açık Teklif Usulü
|İhale İlan Şekli
|Yerel Gazete – İnternet Haber Sitesi
|İhale ilan adedi
|2 defa
|İhale gün saati
|23/07/2025 tarih, Saat 11.30'de
|Şartname ve ekleri
|Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 1.500,00 TL karşılığında temin edilecektir.
|İhale Komisyonu
|Belediye Encümeni- Fatih Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Akşemsettin Mahallesi, Vatan caddesi No:54 FATİH/İSTANBUL
|İlgili Mevzuat ve Tebliğler
|5393- 2886 sayılı yasa
T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,
İkametgah belgesi (Nufüs Müdürlüğünden)
Noter tasdikli imza beyannamesi.
İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)
Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,
Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
Tebligat için adres bildirimi,
Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.
İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.
İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.
Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekaletname,
Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
Dernek, Birlik,Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
Dernek, Birlik,Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.
Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)
İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
Bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
Tebligat için adres bildirimi,
Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.
İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir