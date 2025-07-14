FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN





3- Kiraya verilen 46 adet Billboard, 30 adet Raket, 12 adet Led Raket ve 6 adet Led Ekran’ın %50 kullanım hakkı Fatih Belediye Başkanlığına ait olacaktır. (Örneğin bir yerde 2 billboard varsa 1 adeti belediye kullanımına 1 adeti kiralayana ait olacaktır. Aynı kural raket, led raket ve led ekranlarda da uygulanacaktır.)





4- Taşınmazın kira ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.





5- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunu ihale yapmama kararına itiraz edilemez.





6- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince karar tarihinden en geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz veya iptal edilir. İta Amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde alıcıya veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir. Veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. İta Amirince onaylanan ihale kararının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı, İhale bedelini peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile diğer giderleri dahil ödemek zorundadır. Bu zorluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediye’ye irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar zarar, fuzuli işgal, ruhsat, iskan ve diğer sebeplerle Belediyeden bir hak talebinde bulunamaz.





7- Kiraya sunulan unsurların özellikleri ve yerleri teknik şartnamede belirtilmiştir. İstekli bu unsurların tüm özelliklerini önceden bilmiş ve vukuf peyda etmiş sayıldığından daha sonra ihalenin sonucuna dair itirazları ve hak talepleri Belediye nezdinde geçersiz sayılacaktır.





8- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda çerçevesinde belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, belirlenen teminatı yatırmak şarttır. Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, ihaleye katılamaz.,





9- İhaleye katılmak isteyenler dilekçe ve aşağıda belirtilen ekleri ile birlikte ihale gününden bir gün önce mesai saati bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ibraz edip ihaleye giriş belgesi aldıktan sonra (İhaleye giriş belgesi alamayanlar ihaleye katılamazlar.) aynı gün muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3 geçici teminatını yatırmak üzere Başkanlığımız Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) İhaleye katılmak isteyenlerin Başkanlığımız Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Şefliğinde ilanda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır





10- İdare ihale gününe kadar ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.





11- İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.







