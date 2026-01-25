Giriş Tarihi: 25.01.2026 00:01
GAZİANTEP 10. AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO :
2023/732 Esas
KARAR NO :
2025/679
İlan Yapılacak Taraf:
NECLA ABU SALİH -99818663842
Mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
1-
Davanın
KABULÜ
ile, Gaziantep ili, Nizip ilçesi, Gülkaya Mah/Köyü, Cilt No:52, Hane No:6, BSN:11'de nüfusa kayıtlı Sabit ve Rahime'den olma 01/01/1961 doğumlu 36598404920 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET DEMİR ile Suriye vatandaşı 99818663842 Yabancı Kimlik numaralı NECLA ABU SALİH'in TMK 166/1 maddesi uyarınca
BOŞANMALARINA,
2-
615,40-TL harç alınması gerekli olup, peşin alınan 269,85-TL harcın mahsubuyla eksik 345,55-TL harcın davalıdan alınarak Hazineye irat kaydının yapılmasına,
3-
Davacı tarafından yatırılan 539,70-TL harç ve 13.139,00-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
4-
Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 30.000,00-TL maktu ücreti vekaletin davalıdan davacıya verilmesine,
5-
Karar kesinleştiğinde kesinleşmiş karardan iki suretin ilgili Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,
Dair, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.22/01/2026
