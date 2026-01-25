GAZİANTEP 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





1-

Davanın

KABULÜ

ile, Gaziantep ili, Nizip ilçesi, Gülkaya Mah/Köyü, Cilt No:52, Hane No:6, BSN:11'de nüfusa kayıtlı Sabit ve Rahime'den olma 01/01/1961 doğumlu 36598404920 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET DEMİR ile Suriye vatandaşı 99818663842 Yabancı Kimlik numaralı NECLA ABU SALİH'in TMK 166/1 maddesi uyarınca

BOŞANMALARINA,





2-

615,40-TL harç alınması gerekli olup, peşin alınan 269,85-TL harcın mahsubuyla eksik 345,55-TL harcın davalıdan alınarak Hazineye irat kaydının yapılmasına,





3-

Davacı tarafından yatırılan 539,70-TL harç ve 13.139,00-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,





4-

Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 30.000,00-TL maktu ücreti vekaletin davalıdan davacıya verilmesine,





5-

Karar kesinleştiğinde kesinleşmiş karardan iki suretin ilgili Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,



