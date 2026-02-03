GAZİANTEP 8. AİLE MAHKEMESİ

ESAS : 2023/238





Davacı , NESRİN İBRAHİM ile Davalı , ABDULNAFİ SAYAD arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;





01/05/1987 doğumlu, İbrahim ve Celile oğlu, Davalı Abdulnafi Sayad tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.





HÜKÜM:





1-Davacının davasının

KABULÜNE

,





2-99604637194 Yabancı Kimlik Numaralı Suriye/Arap Cumhuriyeti Uyruklu, Hassan ve Hatice kızı 10/07/1995 Halep doğumlu NESRİN İBRAHİM ile 99601637258 Yabancı Kimlik Numaralı Suriye/Arap Cumhuriyeti Uyruklu, İbrahim ve Celile kızı, 01.05.1987 Halep doğumlu ABDULNAFİ SAYAD'ın TMK 166/1 maddesi uyarınca

BOŞANMALARINA,





3-

Tarafların müşterek çocukları 25.8.2014 doğumlu, 99613636812 Yabancı kimlik numaralı HASAN SAYAD; 26.9.2017 doğumlu, 99062912390 Yabancı kimlik numaralı DUA SAYAD; 6.6.2019doğumlu, 99342288948 Yabancı kimlik numaralı MUHAMMED SAYAD ve 17.2.2021 doğumlu, 99930584568 Yabancı kimlik numaralı NİMET SAYAD'ın velayetlerinin davacı anneye

VERİLMESİNE,

velayeti anneye verilen müşterek çocuklar ilebaba arasında her ayın 1. ve 4. hafta sonları Cumartesi günü saat 09:00'dan günü saat 17:00'a kadar; dini bayramların 2. günü saat 09:00'dan 17:00'a kadar; anneler gününde saat 09:00'dan 17:00'a kadar;

KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA,





3-Davacı tarafın maddi tazminat talebinin

KISMEN KABULÜ

ile; TMK m.174/I hükmü uyarınca, davacının mevcut ve beklenen menfaatleri, tarafların kusur durumu ve sosyal ve ekonomik durumları nazara alınarak takdiren 30.000,00 TL maddi tazminatın kararın kesinleşmesinden itibaren yasal faiziyle davalı kocadan alınarak davacı kadına verilmesine,

FAZLAYA İLİŞKİN TALEBİN REDDİNE,





4-Davacı tarafın manevi tazminat talebinin

KISMEN KABULÜ

ile; TMK m.174/II hükmü uyarınca, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden davacının kişilik hakkına yönelik saldırının ağırlığı, tarafların kusur durumu ve sosyal ve ekonomik durumları nazara alınarak, takdiren 30.000,00 TL manevi tazminatın kararın kesinleşmesinden itibaren yasal faiziyle davalı kocadan alınarak davacı kadına verilmesine,

FAZLAYA İLİŞKİN TALEBİN REDDİNE,





5-Velayeti anneye verilen küçüğün EĞİTİM ve SAĞLIĞI KONUSUNDA bulunduğu okul ya da sağlık kuruluşu binasında idarenin belirleyeceği uygun yer ve süre içinde bir görevli yanında kişisel ilişki kurma kapsamında babaya BİLGİ EDİNME ve ZiYARET HAKKI verilmesine,





6-4721 sayılı Türk Medeni Kanunun182/2. Ve 324. maddeleri gereğince;''Velayet kendisine bırakılan ana veya baba, kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerini yerine getirmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet değiştirilebilir. Kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceği konusunda ihtarat yapılmasına,'' (huzurda taraflara ihtarat yapıldı)





7-Türk Medeni Kanunun 353.maddesi gereğince velayeti kendisine verilen eşe çocuğun varsa tüm mal varlığını gösteren defter düzenleyerek kararın kesinleşmesinden sonraki bir ay içerisinde Mahkemeye ibraz etmesi hususunda ihtarat yapılmasına, ihtarata uyulmaması halinde Türk Medeni Kanunun 360 ve 361.maddelerinde gösterilen malların belirli bir yere tevdi edilmesi - güvence gösterilmesi - malların yönetiminin bir kayyuma devredilmesi dahil tüm önlemlerin alınabileceği konusunda ihtarat yapılmasına, (ihtarat yapıldı)





8-Dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere müşterek çocuklar HASAN SAYAD; DUA SAYAD; MUHAMMED SAYAD ve NİMET SAYAD lehlerine her biri için ayrı ayrı dava tarihinden itibaren aylık 1.000 TL tedbir nafakasının toplam 4.000 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kararın kesinleşme tarihinden itibaren tedbir nafakasının küçüklerin reşit olacağı tarihe kadar iştirak nafakası olarak aynen devamına,





9-Dava tarihinden itbaren geçerli olmak üzere davacı kadın için 1.500 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar kesinleşme tarihinden itibaren yoksulluk nafakası olarak aynen devamına,





10- Davacı kadın kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince 30.000,00 TL'nin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,





11- Davalı tarafça yapılan yargılama giderleri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,





12- Dava açarken alınması gereken 427,60 TL başvurma harcı, 427,60 TL peşin harç ve suç ödeneğinden harcanan 2.020,00 TL olmak üzere toplamda 2.875,2‬0 TL davalıdan alınarak,

HAZİNE İRAT KAYDINA,





13-HMK'nın 333.maddesi ve HMK'nin 47.maddesi gereğince karar kesinleştiğinde gider avansından kullanılmayan kısmının yazı işleri müdürü tarafından ilgilisi hesap numarasını bildirmiş ise hesabına aktarılmasına, aksi halde masrafın gider avansından karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adrese ödemeli olarak gönderilerek iadesinin sağlanmasına,





14-5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 55 ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.156 hükümleri uyarınca; karar kesinleştiğinde kesinleşmiş karardan yeteri kadar suretin ilgili kütüklere işlenmek mahkeme yazı işleri müdürü tarafından nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,



