Giriş Tarihi: 14.01.2026 00:01
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Tasarrufu Belediyemize ait olan, Tavşanlı Mahallesi 4514 Sokak 303 Ada, 7 ve 8 Parselde bulunan toplam 11704 m2 alan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
2- İhale 29/01/2026 Perşembe günü saat 11:00’ da Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No:5, Gebze Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.
3- Kiralama süresi 3 yıl olup, yıllık muhammen kira bedeli 4.776.987,60.-TL+KDV’ dir. 2’inci ve 3’üncü yıllar kira artışı güncellenecek olup Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan TÜFE Endeksinin “on iki aylık ortalamalara göre artış oranı” esas alınarak artırılacaktır.
Geçici teminatı 143.309,62.-TL’ dir.
4- İHALEYE GİRMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER;
a. Dilekçe,
b. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi,
c. Noter Tasdikli İmza Sirküleri, (Beyanname)
d. Vekil ile temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, (İhaleye girmeye dair özel yetki)
e. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
f. Kanuni Adres beyanı veya ikametgah belgesi
g. Geçici Teminat belgesi veya teminat mektubu (süresi en az 60 gün olacak),
h. SGK borcu yoktur belgesi.
i. Vergi borcu olmadığına dair belge.
j. Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
k. İhale dosyası alındı makbuzu,
l. Nüfus cüzdanı fotokopisi (vekâleten katılımda vekilin nüfus cüzdanı sureti ve imza beyannamesi)