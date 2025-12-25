Giriş Tarihi: 25.12.2025 00:01
HANAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANIDIR
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırmayı yapan idarenin adının Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu;Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14.maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;
Açılacak iş bu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,
Kamulaştırma Kanunu 14.maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C.Ziraat Bankası Damal Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı;
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.
Kamulaştırmaya Konu Olan Taşınmazlara Ait Bilgiler
2025/104 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 144 ada 331 parsel
Kamulaştırılan Miktarı: 4497,30 m²
Tapu Maliki : Bayram Kandemir
2025/105 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 69 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 1335,33 m²
Tapu Maliki : Bayram Kandemir
2025/106 Esas (Duruşma günü: 17/04/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 80 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 746,51 m²
Tapu Malikleri : Libas Çaça, Kutlay Pipun, Mutluay Pipun, Yıldıray Pipun
2025/107 Esas (Duruşma günü: 17/04/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 77 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 125,83 m²
Tapu Malikleri : Libas Çaça, Kutlay Pipun, Mutluay Pipun, Yıldıray Pipun
2025/108 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 68 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 1963,94 m²
Tapu Malikleri : Metin Cülü, Mesut Cülü, Barış Cülü
2025/109 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 144 ada 357 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 1162,94 m²
Tapu Malikleri : Özcan Kenci, Tuncay Kenci, Gülcan Kenci, Turgay Kenci, Olcay Kenci
2025/110 Esas (Duruşma günü: 17/04/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 91 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 113,90 m²
Tapu Malikleri : Gülsün Daya, Orhan Daya, Alihaydar Firik, Emine Daya, Ayhan Daya, Türkan Daya, Gülseren, Şöhret, Yeter Kaftancıoğlu
2025/111 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 83 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 1062,64 m²
Tapu Malikleri : Cumi Sütay, Bayram Sütay
2025/112 Esas (Duruşma günü: 17/04/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 71 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 2676,52 m²
Tapu Maliki : Adıgüzel Çarfil
2025/113 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 144 ada 365 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 336,88 m²
Tapu Malikleri : Yener Alşan, Zeynel Özçelik, Mürteza Özçelik, Yılmaz Özçelik, Şimşir Çepkin, Zülbiye Erbaşı, İmdat Özçelik, MedetÖzçelik, Sevilay Çinan, Murat Özçelik
2025/114 Esas (Duruşma günü: 17/04/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 144 ada 339 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 788,28 m²
Tapu Maliki : Binali Demirbuğa
2025/115 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 88 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 468,78 m²
Tapu Maliki : Ali Bayram
2025/116 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 82 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 2001,26 m²
Tapu Maliki : Ulaş Dalanbay
2025/117 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Serhat Mahallesi 128 ada 168 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 2799,20 m²
Tapu Maliki : Tazegül Önal
2025/118 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Serhat Mahallesi 128 ada 172 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 420,79 m²
Tapu Malikleri : Gülsün Erbaşı, Zöhre Çerdik, Kısmet Çof, Nesip Daka, Tazegül Çof
2025/119 Esas (Duruşma günü: 17/04/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Serhat Mahallesi 128 ada 170 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 1473,94 m²
Tapu Maliki : Cumi Süsemcik
2025/120 Esas (Duruşma günü: 17/04/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Serhat Mahallesi 128 ada 162 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 4.167,04 m²
Tapu Malikleri : Gülsün Daya, Orhan Daya, Alihaydar Firik, Emine Daya, Ayhan Daya, Türkan Daya, Gülseren, Şöhret, Yeter Kaftancıoğlu
2025/121 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Serhat Mahallesi 128 ada 164 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 870,99 m²
Tapu Maliki : Tazegül Önal
2025/122 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Serhat Mahallesi 128 ada 174 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 135,19 m²
Tapu Maliki : İmam Hazar
2025/123 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 122 ada 382 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 472,46 m²
Tapu Maliki : Mehmetali Çakırca
2025/124 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 120 ada 21 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 138,30 m²
Tapu Malikleri : Hasan Abdan, Kerem Abdan
2025/125 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 120 ada 32 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 373,06 m²
Tapu Malikleri : Özcan Kenci, Tuncay Kenci, Gülan Kenci, Olcay Kenci, Nuran Türken, Volkan Kençi, Özkan Kençi, Sümbül Özcan, Nurten Kençi, Memet Kenci, Fincan Abdan, Hoşgüzel Yanıkel, Murat kenci, Musa Kenci, Ali Kenci, Yaşagül Abalay, Naringül Kenci, Bayram Kenci, Fatma Abalay
2025/126 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 122 ada 404 parsel
Kamulaştırılan Miktarı :2178,14 m²
Tapu Malikleri : Mustafa Abi, Bayram Abi
2025/127 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 118 ada 3 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 505,87 m²
Tapu Malikleri : Özcan Kenci, Tuncay Kenci, Gülan Kenci, Olcay Kenci, Nuran Türken, Volkan Kençi, Özkan Kençi, Sümbül Özcan, Nurten Kençi, Memet Kenci, Fincan Abdan, Hoşgüzel Yanıkel, Murat kenci, Musa Kenci, Ali Kenci, Yaşagül Abalay, Naringül Kenci, Bayram Kenci, Fatma Abalay
2025/128 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 122 ada 408 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 70,72 m²
Tapu Malikleri : Suna Abak, Songül Akbaba Abak, Alirıza Abak, Dursunali Abak, Ülke Abak, Yasin Abak, Nihat Abak, Cansu Abak, Tansu Abak, Murat Abak, Bulunmaz Abak
2025/129 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 122 ada 385 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 3614,65 m²
Tapu Maliki : Bayram Kenci
2025/130 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 108 ada 39 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 864,11 m²
Tapu Maliki : Necattin Abdan
2025/131 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 108 ada 38 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 484,68 m²
Tapu Maliki : Aslan Abdan
2025/132 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 107 ada 5 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 1039,97 m²
Tapu Maliki : Binali Abay
2025/133 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Kööyü 111 ada 214 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 1652,30 m²
Tapu Malikleri : İlbey Bingöl, Doukan Alaşahan
2025/134 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Köyü 111 ada 218 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 5642,01 m²
Tapu Malikleri :Cengiz Kökleş, Oğuz Güler, Burak Güler
2025/135 Esas (Duruşma günü: 17/04/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Konuksever Mahallesi 121 ada 104 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 1107,02 m²
Tapu Malikleri : Murat Özmen, Sünbül Arıklı, Yazgül Ateşer, Senem Ateşer, Birdal Özmen. Erdal Özmen, Senem Yılmaz, Aysel Sulan, Sürmeli Erdoğmuş, Erol Özmen
2025/136 Esas (Duruşma günü: 17/04/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Konuksever Mahallesi 121 ada 112 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 31,08 m²
Tapu Malikleri : Özkan Çağla, Hürü Çağlar, Binali Çağlar, Cemal Çağlar, Erdal Çağlar, Zakine Çağla, Nuran Çağlar, Bingüzel Çağla, Fulya Çekcen, Kemal Çağla, İmam Çağla, Erkan Çağla
2025/137 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Konuksever Mahallesi 121 ada 100 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 144,71 m²
Tapu Maliki : Abit Çelen
