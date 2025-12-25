HANAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırmayı yapan idarenin adının Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu;Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14.maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;





Açılacak iş bu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,





Kamulaştırma Kanunu 14.maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,





Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C.Ziraat Bankası Damal Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı;





Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.





Kamulaştırmaya Konu Olan Taşınmazlara Ait Bilgiler





2025/104 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 144 ada 331 parsel





Kamulaştırılan Miktarı: 4497,30 m²





Tapu Maliki : Bayram Kandemir





2025/105 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 69 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 1335,33 m²





Tapu Maliki : Bayram Kandemir





2025/106 Esas (Duruşma günü: 17/04/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 80 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 746,51 m²





Tapu Malikleri : Libas Çaça, Kutlay Pipun, Mutluay Pipun, Yıldıray Pipun





2025/107 Esas (Duruşma günü: 17/04/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 77 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 125,83 m²





Tapu Malikleri : Libas Çaça, Kutlay Pipun, Mutluay Pipun, Yıldıray Pipun





2025/108 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 68 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 1963,94 m²





Tapu Malikleri : Metin Cülü, Mesut Cülü, Barış Cülü





2025/109 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 144 ada 357 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 1162,94 m²





Tapu Malikleri : Özcan Kenci, Tuncay Kenci, Gülcan Kenci, Turgay Kenci, Olcay Kenci





2025/110 Esas (Duruşma günü: 17/04/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 91 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 113,90 m²





Tapu Malikleri : Gülsün Daya, Orhan Daya, Alihaydar Firik, Emine Daya, Ayhan Daya, Türkan Daya, Gülseren, Şöhret, Yeter Kaftancıoğlu





2025/111 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 83 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 1062,64 m²





Tapu Malikleri : Cumi Sütay, Bayram Sütay





2025/112 Esas (Duruşma günü: 17/04/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 71 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 2676,52 m²





Tapu Maliki : Adıgüzel Çarfil





2025/113 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 144 ada 365 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 336,88 m²





Tapu Malikleri : Yener Alşan, Zeynel Özçelik, Mürteza Özçelik, Yılmaz Özçelik, Şimşir Çepkin, Zülbiye Erbaşı, İmdat Özçelik, MedetÖzçelik, Sevilay Çinan, Murat Özçelik





2025/114 Esas (Duruşma günü: 17/04/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 144 ada 339 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 788,28 m²





Tapu Maliki : Binali Demirbuğa





2025/115 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 88 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 468,78 m²





Tapu Maliki : Ali Bayram





2025/116 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 82 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 2001,26 m²





Tapu Maliki : Ulaş Dalanbay





2025/117 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Serhat Mahallesi 128 ada 168 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 2799,20 m²





Tapu Maliki : Tazegül Önal





2025/118 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Serhat Mahallesi 128 ada 172 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 420,79 m²





Tapu Malikleri : Gülsün Erbaşı, Zöhre Çerdik, Kısmet Çof, Nesip Daka, Tazegül Çof





2025/119 Esas (Duruşma günü: 17/04/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Serhat Mahallesi 128 ada 170 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 1473,94 m²





Tapu Maliki : Cumi Süsemcik





2025/120 Esas (Duruşma günü: 17/04/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Serhat Mahallesi 128 ada 162 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 4.167,04 m²





Tapu Malikleri : Gülsün Daya, Orhan Daya, Alihaydar Firik, Emine Daya, Ayhan Daya, Türkan Daya, Gülseren, Şöhret, Yeter Kaftancıoğlu





2025/121 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Serhat Mahallesi 128 ada 164 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 870,99 m²





Tapu Maliki : Tazegül Önal





2025/122 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Serhat Mahallesi 128 ada 174 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 135,19 m²





Tapu Maliki : İmam Hazar





2025/123 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 122 ada 382 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 472,46 m²





Tapu Maliki : Mehmetali Çakırca





2025/124 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 120 ada 21 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 138,30 m²





Tapu Malikleri : Hasan Abdan, Kerem Abdan





2025/125 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 120 ada 32 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 373,06 m²





Tapu Malikleri : Özcan Kenci, Tuncay Kenci, Gülan Kenci, Olcay Kenci, Nuran Türken, Volkan Kençi, Özkan Kençi, Sümbül Özcan, Nurten Kençi, Memet Kenci, Fincan Abdan, Hoşgüzel Yanıkel, Murat kenci, Musa Kenci, Ali Kenci, Yaşagül Abalay, Naringül Kenci, Bayram Kenci, Fatma Abalay





2025/126 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 122 ada 404 parsel





Kamulaştırılan Miktarı :2178,14 m²





Tapu Malikleri : Mustafa Abi, Bayram Abi





2025/127 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 118 ada 3 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 505,87 m²





Tapu Malikleri : Özcan Kenci, Tuncay Kenci, Gülan Kenci, Olcay Kenci, Nuran Türken, Volkan Kençi, Özkan Kençi, Sümbül Özcan, Nurten Kençi, Memet Kenci, Fincan Abdan, Hoşgüzel Yanıkel, Murat kenci, Musa Kenci, Ali Kenci, Yaşagül Abalay, Naringül Kenci, Bayram Kenci, Fatma Abalay





2025/128 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 122 ada 408 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 70,72 m²





Tapu Malikleri : Suna Abak, Songül Akbaba Abak, Alirıza Abak, Dursunali Abak, Ülke Abak, Yasin Abak, Nihat Abak, Cansu Abak, Tansu Abak, Murat Abak, Bulunmaz Abak





2025/129 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 122 ada 385 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 3614,65 m²





Tapu Maliki : Bayram Kenci





2025/130 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 108 ada 39 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 864,11 m²





Tapu Maliki : Necattin Abdan





2025/131 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 108 ada 38 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 484,68 m²





Tapu Maliki : Aslan Abdan





2025/132 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Ata Mahallesi 107 ada 5 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 1039,97 m²





Tapu Maliki : Binali Abay





2025/133 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Kööyü 111 ada 214 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 1652,30 m²





Tapu Malikleri : İlbey Bingöl, Doukan Alaşahan





2025/134 Esas (Duruşma günü: 20/02/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Köyü 111 ada 218 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 5642,01 m²





Tapu Malikleri :Cengiz Kökleş, Oğuz Güler, Burak Güler





2025/135 Esas (Duruşma günü: 17/04/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Konuksever Mahallesi 121 ada 104 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 1107,02 m²





Tapu Malikleri : Murat Özmen, Sünbül Arıklı, Yazgül Ateşer, Senem Ateşer, Birdal Özmen. Erdal Özmen, Senem Yılmaz, Aysel Sulan, Sürmeli Erdoğmuş, Erol Özmen





2025/136 Esas (Duruşma günü: 17/04/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Konuksever Mahallesi 121 ada 112 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 31,08 m²





Tapu Malikleri : Özkan Çağla, Hürü Çağlar, Binali Çağlar, Cemal Çağlar, Erdal Çağlar, Zakine Çağla, Nuran Çağlar, Bingüzel Çağla, Fulya Çekcen, Kemal Çağla, İmam Çağla, Erkan Çağla





2025/137 Esas (Duruşma günü: 30/01/2026)





Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Konuksever Mahallesi 121 ada 100 parsel





Kamulaştırılan Miktarı : 144,71 m²



