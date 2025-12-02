Giriş Tarihi: 02.12.2025 00:01
HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
Esas No : 2024/1523
Dosya No : 2025/1656
Sanık : MEHMET AKPINAR Mehmet ve Sinel oğlu 01/03/2002 Altınözü doğumlu Hatay Alıtönüzü Kıyıgören n.k
Suç : Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak , kabul etmek , bulundurma ve kullanmak
Suç Yeri : Merkez /Hatay
Suç Tarihi
: 10/11/2022- 13/09/2022- 24/10/2022- 04/09/2024- 01/11/2022- 23/10/2024
Kanun Maddesi : 5237 SY TCK .191/1, 43/1, 62/1, 53/1-2-3,
Verilen Ceza : 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI
Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından;
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Ulusal Gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliyesi nezdinde istinaf edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.
