İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2017/462 Esas
KARAR NO: 2021/508
Davacı MALİYE BAKANLIĞI tarafından Davalı Argiro Müselendis aleyhine mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM:
Davalı Argiro Müselendis'in (26848973412) Kurtuluş Elmas Traş Sokak N:29 Şişli/ İSTANBUL adresine gönderilen tebligatların tebliğ edilmediği ve araştırmalar sonucu yeni adresinin tespiti de mümkün olmadığından kendisine tüm tebligatların ilan yolu ile yapılmış olduğu ve yargılama sonunda Mahkememizden verilen 29/04/2021 tarih 2017/462 Esas, 2021/508 Karar sayılı ilamı ile;
Davanın KABULÜ ile İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi 12/07/1971 tarih 1971/204 Esas 1971/656 Karar sayılı mirasçılık belgesinin iptaline, .... dair karar verilmiştir.
İş bu HÜKÜM ÖZETİNİN Davalı Argiro Müselendis'e (26848973412) ilanen tebliği gerektiği cihetle ilanı müteakip yasal süre süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'na istinaf talebinde bulunulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu, yukarıda tarihi ve sayısı ile hüküm özeti yazılı bulunan kararın Davalı Argiro Müselendis 'a (26848973412) Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/10/2021
