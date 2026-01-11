İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2017/462 Esas





KARAR NO: 2021/508









Davacı MALİYE BAKANLIĞI tarafından Davalı Argiro Müselendis aleyhine mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





HÜKÜM:





Davalı Argiro Müselendis'in (26848973412) Kurtuluş Elmas Traş Sokak N:29 Şişli/ İSTANBUL adresine gönderilen tebligatların tebliğ edilmediği ve araştırmalar sonucu yeni adresinin tespiti de mümkün olmadığından kendisine tüm tebligatların ilan yolu ile yapılmış olduğu ve yargılama sonunda Mahkememizden verilen 29/04/2021 tarih 2017/462 Esas, 2021/508 Karar sayılı ilamı ile;





Davanın KABULÜ ile İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi 12/07/1971 tarih 1971/204 Esas 1971/656 Karar sayılı mirasçılık belgesinin iptaline, .... dair karar verilmiştir.



