İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:

2024/481 Esas





KARAR NO:

2025/615





Davacı ATİLLA İBRAHİM KAYA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere

;





1-Davacının davasının

KABULÜ

ile; Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Çiftlikönü Mahallesi, Cilt no:7, Hane No:1189, BSN:27'de nüfusa kayıtlı, Salih ve Semra oğlu, Bakırköy 16/01/1987 doğumlu, 15167303512 TC kimlik numaralı

davacı ATİLLA İBRAHİM KAYA

ile YAGŞIGUL ve GUVANDIK kızı, Türkmenistan 17/04/1987 doğumlu, 99294245082 yabancı kimlik numaralı

davalı SAYYARA BESHIMOVA

'nın TMK 166/1 maddesi uyarınca

BOŞANMALARINA,





2-Boşanmanın ferisi olan nafaka ve tazminatlar konusunda talep olmadığından karar verilmesine yer olmadığına,





3-Harçlar Tarifesi Uyarınca alınması gereken

615,40 TL

ilam harcından peşin alınan

427,60 TL

harcın mahsubu ile bakiye

187,80 TL

harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,





4-Davacı tarafından yatırılan avanstan karşılanan tebligat, müzekkere ve basın ilan kurumu gideri olan 31.698,00 TL ile 427,60 TL başvurma harcı, 427,60 TL peşin harcı olmak üzere toplam

32.553,20 TL

yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,





5-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücreti tarifesi gereğince

45.000,00-TL

vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,





6-Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının yatıran tarafa iadesine, Dair, davacı ve davacı vekilinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.18/11/2025



