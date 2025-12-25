İSTANBUL 2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, HENKEL AG & CO KGAA ile Davalı, Gorka Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Davalı, ENDLOS KOZMETİK SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda ;





-Davacının tasarım tecavüzüne ve haksız rekabete yönelik açmış olduğu davanın KABULÜ ile davalı kullanımlarının (Ambalajlar ve ürün tasarımları yönünden) tescilli tasarıma tecavüz teşkil ettiğinin tespitine, durdurulmasına, önlenmesine, ortadan kaldırılmasına,





-Bu kapsamda tasarım tecavüzü teşkil ettiği değerlendirilen davalı tarafından piyasaya sunulan

(Bris markalı ya da farklı marka ve isimle üretilenler dahil)

''Koku Giderici Tuvalet Bloğu'' isimli ürün üretim ve satışının, ithal ve ihracının durdurulmasına, önlenmesine (DM/070318 Nolu tasarım kapsamında kalan),





-Davalı uhtesinde olmak kaydıyla bu ürünlerin üretime yarayan -başkaca üretimde kullanılmayan- makine, araç, kalıp, ambalaj, etiket, kutu vs. her türlü tanıtım ve promosyon araçlarına el konulmasına karar kesinleştiğinde masrafları davalıya ait olmak üzere imhasına,





-Davaya konu tasarımların yer aldığı davalılara ait sitelerden ilgili görsellerin çıkartabilmesi için 2 HAFTALIK KESİN SÜRE VERİLMESİNE, bu süre içerisinde kaldırılmadığı takdirde ilgili sitelere erişimin tümden engellenmesine,





-İnfazda 05/09/2021 tarihli heyet raporunun dikkate alınmasına,





-Hükümsüzlüğe yönelik açılan davanın KABULÜ ile davalı adına tescilli 2018/107794 tescil nolu Bris ibareli markanın HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE,





-www.bris.com.tr alan adına erişimin engellenmesine,





- Hükmün karar kesinleştiğinde masrafları davalılara ait olmak üzere tirajı en yüksek 3 gazeteden birinde bir defaya mahsus ilanına, dair verilen karar,



