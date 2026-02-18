İSTANBUL 29. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:

2024/1014 Esas





KARAR NO:

2025/1006





Davanın

KABULÜ

ile, İstanbul İli Fatih İlçesi Cibali Mahallesi Cilt No:27 Aile Sıra No:72 Sıra No:11 nüfusuna kayıtlı 46243344358 T.C. Kimlik numaralı

Refika DÖNMEZBAŞ'ın

TMK'nın 35. Maddesine göre

GAİPLİĞİNE

,





Yukarıda açık kimliği bulunan

Refika DÖNMEZBAŞ

'ı gören veya bu şahıs hakkında bilgisi bulunan kimselerin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 21 gün içinde Mahkememizin 2024/1014 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ve adresi bildirmeleri aksi halde yukarıda adı geçen

Refika DÖNMEZBAŞ'

ın gaipliğine karar verileceği hususu ilanen duyurulur. 11.02.2026





GAİP TC KİMLİK NO : 46243344358





ADI SOYADI : REFİKA DÖNMEZBAŞ





BABA ADI : MUSTAFA





ANA ADI : HANİFE





DOĞUM TARİHİ : 11/02/1920



