Giriş Tarihi: 18.02.2026 00:01
İSTANBUL 29. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:
2024/1014 Esas
KARAR NO:
2025/1006
Davanın
KABULÜ
ile, İstanbul İli Fatih İlçesi Cibali Mahallesi Cilt No:27 Aile Sıra No:72 Sıra No:11 nüfusuna kayıtlı 46243344358 T.C. Kimlik numaralı
Refika DÖNMEZBAŞ'ın
TMK'nın 35. Maddesine göre
GAİPLİĞİNE
,
Yukarıda açık kimliği bulunan
Refika DÖNMEZBAŞ
'ı gören veya bu şahıs hakkında bilgisi bulunan kimselerin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 21 gün içinde Mahkememizin 2024/1014 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ve adresi bildirmeleri aksi halde yukarıda adı geçen
Refika DÖNMEZBAŞ'
ın gaipliğine karar verileceği hususu ilanen duyurulur. 11.02.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 46243344358
ADI SOYADI : REFİKA DÖNMEZBAŞ
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : HANİFE
DOĞUM TARİHİ : 11/02/1920
DOĞUM YERİ : DRAMA
