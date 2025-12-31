Giriş Tarihi: 31.12.2025 00:01
İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2016/1281
KARAR NO
:
2025/1969
Mahkememizde müteveffa CENGİZ ATEŞ (T.C.:302******14) hakkında açılan Vasiyetname Açılması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
"1-Üsküdar 2.Noterliği 28/04/1998 Tarih 18468 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklindeki Vasiyetnamenin Mahkememiz huzurunda açılıp okunduğunun TESPİTİNE,
2-Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair mirasçı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.18/11/2025" şeklinde hüküm kurulmuş olup, yargılama aşamasında da ilanına karar verilen mirasçılardan NEHİR AKCAN (T.C.:553******60) ile SEDİYE ATEŞ (T.C.:383******04)'e gerekçeli kararın iş bu ilan ile tebliğine,
İlanın gazetede yayınlanmasından 15 gün sonra Tebligat Kanunun 29.maddesi ve ilgili maddeleri uyarınca tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/12/2025
