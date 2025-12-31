İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

2016/1281





KARAR NO

2025/1969





Mahkememizde müteveffa CENGİZ ATEŞ (T.C.:302******14) hakkında açılan Vasiyetname Açılması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





HÜKÜM :





"1-Üsküdar 2.Noterliği 28/04/1998 Tarih 18468 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklindeki Vasiyetnamenin Mahkememiz huzurunda açılıp okunduğunun TESPİTİNE,





2-Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,





Dair mirasçı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.18/11/2025" şeklinde hüküm kurulmuş olup, yargılama aşamasında da ilanına karar verilen mirasçılardan NEHİR AKCAN (T.C.:553******60) ile SEDİYE ATEŞ (T.C.:383******04)'e gerekçeli kararın iş bu ilan ile tebliğine,



