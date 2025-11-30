Giriş Tarihi: 30.11.2025 00:01
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
Bayrampaşa Hali 482 no'lu işyerinin (dükkan) 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No
: 8342
2) İşin Konusu
: Bayrampaşa Hali 482 no'lu işyerinin (dükkan) 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi
3) Adres Bilgisi
: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yakası Hal Şube Müdürlüğü,
Kocatepe Mah. Hal Yolu Sokağı, Merkez Hal No:482 Bayrampaşa/İSTANBUL
4) Cinsi
: İşyeri (dükkan)
5) Muhammen Bedel
: 70.047,77 TL + KDV/AY (2.521.719,72 TL + KDV/3 YIL)
6) Geçici Teminat
: 75.651,59 TL
7) Kiraya verme süresi
: 3 Yıl
8) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati
:
15 Aralık 2025 Saat: 12:00
9) İhale Tarihi ve Saati
:
16 Aralık 2025 Saat: 11.00
10) İhalenin Yapılacağı Yer:
: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu, Saraçhane-Fatih/İstanbul
11) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer
: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yakası Hal Şube Müdürlüğü,
Kocatepe Mah. Hal Yolu Sokağı, No:573 Bayrampaşa/İSTANBUL
12) İhale Usulü
: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
13) İhale şartnamesinin görülebileceği
veya satın alınabileceği yer
: İhale Şartnamesi 1.000.-TL bedelle Avrupa Yakası Hal Şube Müdürlüğü, Kocatepe Mah. Hal Yolu Sokağı, No:573 Bayrampaşa/İSTANBUL adresinden satın alınabilir ya da aynı adreste ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 437 12 10 Fax: 0212 437 12 16
14) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
14.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
14.1.1. Toptancı halinde işyeri kiralanacak veya satılacak üretici örgütlerinde aşağıda belirtilen şartlar aranır:
a)
Üretici örgütü olduğuna dair belge,
b)
Vergi mükellefi olduğuna dair belge,
c)
Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde toptancı halindeki işyerinin kira sözleşmesinin feshine veya satış işleminin iptaline karar verilmediğine dair belge,
d)
26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil kayıt belgesi,
e) Aynı toptancı halinde/şubesinde bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak en fazla bir işyeri kiralanabilir ya da satılabilir. İşyeri adi şirketlere/ortaklıklara ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişiye kiralanamaz veya satılamaz hükmüne istinaden, ihaleye katılacak isteklinin İBB Avrupa Yakası Hal Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuru sonrasında alınmış uygunluk belgesi,
f) İSKİ ve İGDAŞ dahil olmak üzere Belediyeye borcunun olmadığına dair belge,
g) Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküsü belgeleri,
14.1.2. Toptancı halinde işyeri kiralanacak veya satılacak diğer talep sahipleri (komisyoncu ve tüccarlarda) aşağıda belirtilen şartlar aranır:
a)
Sebze veya meyve toptan ticareti ile iştigal ettiğine dair belge,
b)
İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
c)
Vergi mükellefi olduğuna dair belge,
d)
Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde toptancı halindeki işyerinin kira sözleşmesinin feshine veya satış işleminin iptaline karar verilmediğine dair belge,
e) Komisyoncu ve tüccarların gerçek kişi olması halinde bu kişilerin, tüzel kişi olması halinde ise yönetim kurulu üyelerinin 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil kayıt belgesi,
f)
Aynı toptancı halinde/şubesinde bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak en fazla bir işyeri kiralanabilir ya da satılabilir. İşyeri adi şirketlere/ortaklıklara ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişiye kiralanamaz veya satılamaz hükmüne istinaden, ihaleye katılacak isteklinin İBB Avrupa Yakası Hal Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuru sonrasında alınmış uygunluk belgesi.
g) İSKİ ve İGDAŞ dahil olmak üzere Belediyeye borcunun olmadığına dair belge,
h)
Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküsü belgeleri,
14.2. İhaleye katılmak için istenen belgeler
14.2.1
. İmza sirküleri (Noterden)
14.2.2.
İhaleye katılacak için yetki belgesi veya vekâleten katılanlar için vekâletname (Noterden)
14.2.3
. Geçici teminat (2886 sayılı Kanun’a göre düzenlenmiş)
14.2.4
Üretici örgütü olduğuna dair belge (sadece üretici örgütleri sunacaktır )
14.2.5
. Sebze veya meyve toptan ticareti ile iştigal ettiğine dair belge (sadece diğer talep sahipleri sunacaktır)
14.2.6.
İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge (sadece diğer talep sahipleri sunacaktır)
15)
İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
16) İhaleye 11/03/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 11. maddesinin 4. fıkrasına göre öncelikli olarak üretici örgütleri, talep olmaması halinde diğer talep sahipleri katılabilir.
17)
İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.
18)
İhaleye katılmak isteyenlerin, Avrupa Yakası Hal Şube Müdürlüğü, Kocatepe Mah. Hal Yolu Sokağı. No:573 Bayrampaşa/İSTANBUL adresine,
15 Aralık 2025 saat: 12:00’a
kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.
19)
Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
20)
Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler,
en geç 15 Aralık 2025 Saat:15.00
’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
21)
Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
22)
Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.