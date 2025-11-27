Giriş Tarihi: 27.11.2025 00:01
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
İLANEN TEBLİĞİ
|Vergi Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|631****706
|T.H. NEVA 1 MAK. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|2022090713V8S0000001
|202001202001
|0015
|0015
14.448,01
|3080
43.344,03
|ZÜHTÜPAŞA M. ZAHİTBEY SK. 4 A KADIKÖY İSTANBUL
|728****546
|PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLAS. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2023081513V8T0000016
|202001202001
|0015
|0015
15.911,10
|3080
47.795,80
|KÜÇÜKSU M. HEKİMBAŞI ÇİFTLİK C. 26 B ÜSKÜDAR İST
|728****546
|PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLAS. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2023081513V8T0000018
|202003202003
|0015
|0015
9.914,58
|3080
29.806,24
|KÜÇÜKSU M. HEKİMBAŞI ÇİFTLİK C. 26 B ÜSKÜDAR İST
|728****546
|PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLAS. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2023081513V8T0000026
|202001202012
|0010
|0010
13.700,50
|3080
43.029,70
|KÜÇÜKSU M. HEKİMBAŞI ÇİFTLİK C. 26 B ÜSKÜDAR İST
|Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
