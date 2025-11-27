Yeni Şafak
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

Giriş Tarihi: 27.11.2025 00:01

İLANEN TEBLİĞİ
Vergi Kimlik NoAd Soyad / Unvanİhbarname Fiş NoVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
631****706T.H. NEVA 1 MAK. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.2022090713V8S000000120200120200100150015

14.448,01

3080

43.344,03

ZÜHTÜPAŞA M. ZAHİTBEY SK. 4 A  KADIKÖY İSTANBUL
728****546PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLAS. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.2023081513V8T000001620200120200100150015

15.911,10

3080

47.795,80

KÜÇÜKSU M. HEKİMBAŞI ÇİFTLİK C. 26 B  ÜSKÜDAR İST
728****546PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLAS. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.2023081513V8T000001820200320200300150015

9.914,58

3080

29.806,24

KÜÇÜKSU M. HEKİMBAŞI ÇİFTLİK C. 26 B  ÜSKÜDAR İST
728****546PERİTA İNŞ. HAF. MAK. METAL PLAS. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.2023081513V8T000002620200120201200100010

13.700,50

3080

43.029,70

KÜÇÜKSU M. HEKİMBAŞI ÇİFTLİK C. 26 B  ÜSKÜDAR İST
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN02344538