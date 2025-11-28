İSTANBUL İLİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda özellikleri belirtilen Gaziosmanpaşa İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi 1407 Ada 16 Parsel ile 1406 Ada 7 Parsel sayılı yerde bulunan daireler tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, her bir bağımsız bölüm ayrı ayrı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

Mahalle Ada Parsel Nitelik Malik Bağlarbaşı 1407 16 Daire Gaziosmanpaşa Belediyesi Sıra Blok Kat B.B No Kat Brüt Alanı Daire Brüt Alanı Daire Net Alanı Daire Tipi Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli Tarih Saat 1 A1 Zemin 10 85.80 70.91 58.37 2+1 A 5.535.000,00TL 166.050,00TL 10.12.2025 14:00 2 A1 Zemin 12 132.69 109.66 92.77 3+1 B 7.338.000,00TL 220.140,00TL 10.12.2025 14:10 3 A2 2.Bodrum 1 70.68 58.41 48.65 1+1 4.293.000,00TL 128.790,00TL 10.12.2025 14:20 4 A2 1.Bodrum 6 85.91 71.00 57.08 2+1 A 4.927.500,00TL 147.825,00TL 10.12.2025 14:30 5 A2 1.Bodrum 7 85.29 70.49 58.06 2+1 A 4.927.500,00TL 147.825,00TL 10.12.2025 14:40 6 A2 9.Kat 66 132.69 109.66 92.77 3+1 B 9.192.000,00TL 275.760,00TL 10.12.2025 14:50 7 A2 3.Kat 27 132.29 109.33 93.02 3+1 B 8.778.000,00TL 263.340,00TL 10.12.2025 15:00 8 A3 Zemin 10 85.80 70.91 58.37 2+1 A 5.535.000,00TL 166.050,00TL 10.12.2025 15:10 9 A3 2.Bodrum 3 86.09 71.15 57.93 2+1 A 4.927.500,00TL 147.825,00TL 10.12.2025 15:20 10 A4 Zemin 11 86.82 71.75 58.06 2+1 A 5.535.000,00TL 166.050,00TL 10.12.2025 15:30 11 A4 2.Bodrum 3 85.00 70.25 58.12 2+1 A 4.927.500,00TL 147.825,00TL 10.12.2025 15:40 12 A4 8.Kat 57 132.29 109.33 93.02 3+1 B 9.192.000,00TL 275.760,00TL 10.12.2025 15:50 13 B3 2.Bodrum 1 69.93 55.06 45.60 1+1 4.117.500,00TL 123.525,00TL 10.12.2025 16:00 14 C2 2.Bodrum 5 70.11 57.47 46.93 1+1 4.293.000,00TL 128.790,00TL 10.12.2025 16:10 15 D 1.Bodrum 2 72.88 58.30 48.81 1+1 4.293.000,00TL 128.790,00TL 10.12.2025 16:20 16 D 1.Bodrum 1 79.69 63.75 52.01 1+1 4.698.000,00TL 140.940,00TL 10.12.2025 16:30

İmar Durumu : Gaziosmanpaşa İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi 1407 Ada 16 Parselin de içerisinde bulunduğu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 26.01.2013 gün ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24.12.2012 tarihli ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilmiştir.

Bahse konu yasa kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 02.09.2015 tarih ve 14757 sayılı oluru ile hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşmalar yapılması, anlaşma ile tahliyelerin verilmesi, her türlü harita, imar planı, tasarım projesi yapma veya yaptırma, arsa paylarını belirleme gibi hususlarda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı yetkilendirilmiştir.

Bu yetkiler kapsamında hazırlanan 25.12.2015/03.05.2016/ 13.03.2017/15.01.2018/ 22.02.2024 onanlı (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığınca) Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında söz konusu parsel Konut alanında kalmaktadır.

Söz konusu parsel Kırkçeşme Suyu Galeri Koruma Alan Sınırı bitişiğinde kaldığından İstanbul 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

Mahalle Ada Parsel Nitelik Malik Bağlarbaşı 1406 7 Daire Gaziosmanpaşa Sıra Blok Kat B.B. No Kat Brüt Alanı Daire Brüt Alanı Daire Net Alanı Daire Tipi Muhammen Bedel Geçici Teminat Tarih Saat 1 A1 Zemin 11 146.11 109.04 92.14 3+1 B 7.272.000,00TL 218.160,00TL 10.12.2025 16:40

İmar Durumu: Gaziosmanpaşa İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi 1406 ada 7 parselin de içerisindeki alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 26.01.2013 gün ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24.12.2012 tarihli ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilmiştir.

Bahse konu yasa kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 02.09.2015 tarih ve 14757 sayılı oluru ile hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşmalar yapılması, anlaşma ile tahliyelerin verilmesi, her türlü harita, imar planı, tasarım projesi yapma veya yaptırma, arsa paylarını belirleme gibi hususlarda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı yetkilendirilmiştir.

Bu yetkiler kapsamında hazırlanan 25.12.2015/03.05.2016/13.03.2017/15.01.2018/22.02.2024 onanlı Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında söz konusu yer Konut alanında kalmaktadır.

Söz konusu alan içinden Roma Su Yolu geçtiğinden ve Kırkçeşme Suyu Galeri ve Koruma Alan Sınırına bitişik alan olduğundan İstanbul 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

Şartname Bedeli : 10.000,00TL

(Her bir dairenin ihalesi birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı yapılacağı için birden fazla dairenin ihalesine katılmak isteyen istekli her bir ihale için ayrı ayrı şartname almak zorundadır.)

Geçici Teminat : %3 (her bir daire için geçici teminat bedeli muhammen bedelin %3’dür)

İhale için son müracaat tarihi ve saati : İ halenin yapılacağı günün bir önceki iş günü, saat: 16:00’ya kadar

İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu (Kat:8 ) Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL

İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

A- Gerçek kişi olması halinde;

1-T.C. kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya e-Devlet üzerinden alınan barkotlu Nüfus Kayıt Örneği

2-Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (İkametgah) aslı. (e-Devlet üzerinden alınabilir)

3-Noter tasdikli imza beyannamesinin veya sirkülerinin aslı.

4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5-Katılımcılar tarafından her sayfası imzalanmış, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanmış şartname ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı.

8- Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısını vermeleri. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

9-İsteklinin İhalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı

B- Tüzel kişi olması halinde;

1-Tüzel kişinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi aslı

2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı. (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli bir sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri aslı)."

3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli suretinin aslı.

4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5- Katılımcılar tarafından her sayfası imzalanmış, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanmış şartname ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı."

8- Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısını vermeleri. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

9-İsteklinin İhalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı

C- Kamu Tüzel kişilik olması halinde;

Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı ile geçici teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz asıllarını ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağını vermeleri yeterli olacaktır. Diğer belgeler istenmeyecektir. Yine katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması gerekmektedir.

Ç- Ortak Girişim olması halinde:

1-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesinin aslı.

2-Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerden (A) bentleri Tüzel Kişilerden ise (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. "

İhale Şartnamesi ve ekleri Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 20) de Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ( 5.kat ) ücretsiz olarak görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.

İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20) Yazı İşleri Müdürlüğüne ( 7 Kat ) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İş bu ilan 28.11.2025 tarih ile 30.11.2025 tarihleri arasında Belediyemiz Zemin Katında mevcut genel ilan panosu ile 5. katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir.