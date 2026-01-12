Giriş Tarihi: 12.01.2026 00:01
İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FAB. SAN. VE TİC. A.Ş.
YANGIN SÖNDÜRME VE ALGILAMA SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTON AŞ HADIMKÖY TESİSİNE YANGIN SÖNDÜRME VE ALGILAMA SİSTEMLERİ MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2025/2398349
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|İSTON İSTANBUL BETON ELEMANL. VE HAZIR BETON FAB. SAN. VE TİC. A.Ş.
|1.2. Adresi
|:
|ORUÇ REİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT SİTESİ NO:108 İSTANBUL TİCARET SARAYI K.6 ESENLER/İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|:
|02125378200
|1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
|2.1. Tarih ve Saati
|:
|04.02.2026 - 10:00
|2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|:
|İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş. Oruç Reis Mah. Vadi Cad.No:108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL
3- İhale konusu mal alımının
|3.1. Adı
|:
|İSTON AŞ HADIMKÖY TESİSİNE YANGIN SÖNDÜRME VE ALGILAMA SİSTEMLERİ MAL ALIMI
|3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|:
1 Adet Yangın Söndürme ve Algılama Sistemleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İSTON A.Ş. HADIMKÖY TESİSİ
|3.4. Süresi/teslim tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici, YANGIN SÖNDÜRME VE ALGILAMA SİSTEMLERİNİ teknik şartnameye uygun olarak 120 gün içerisinde teslim edecektir. İdare tarafından kurulan kabul heyeti ile Yüklenici huzurunda kontrol edildikten sonra YANGIN SÖNDÜRME VE ALGILAMA SİSTEMLERİNİN kabulü yapılacaktır. Geçici kabul yapılmaksızın kesin kabul yapılamaz. Sistem, fiilen çalışır ve entegrasyonu tamamlanmış halde teslim edilmedikçe kabul edilmiş sayılmaz.
|3.5. İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde yer teslimi yapılarak.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü Yangın Söndürme Sistemlerinin ve/veya Algılama Sistemlerinin satışı ve/veya montajı işleri yada bu sistemlere ait ekipman/malzemelerin satışı ve/veya montajı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
