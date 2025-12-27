Giriş Tarihi: 27.12.2025 00:01
İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI S
DOĞAL KAYNAK SU SATIN ALINACAKTIR
İSTON AŞ TESİSLERİ İÇİN MUHTELİF SU VE MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2025/2385653
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|İSTON İSTANBUL BETON ELEMANL. VE HAZIR BETON FAB. SAN. VE TİC. A.Ş.
|1.2. Adresi
|:
|ORUÇ REİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT SİTESİ NO:108 İSTANBUL TİCARET SARAYI K.6 ESENLER/İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|:
|02125378200
|1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
|2.1. Tarih ve Saati
|:
|19.01.2026 - 11:00
|2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|:
|İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş. Oruç Reis Mah. Vadi Cad.No:108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL
3- İhale konusu mal alımının
|3.1. Adı
|:
|İSTON AŞ TESİSLERİ İÇİN MUHTELİF SU VE MALZEME ALIMI
|3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|:
75 Adet POLİKARBON-DAMACANA BOŞ (19 LT) 35 Adet SEBİL SU DOLABI" 7500 Adet POLİKARBON-DAMACANA SU (19 LT) 7000 Koli BARDAK SU 180 CC (60'LI KOLİ) 300.000,00 Litre SU İÇME (TANKER) 500 Paket PET SU (0,33 LİTRE) (12 Lİ PAKET) 500 Paket CAM ŞİŞE SU (0,33 LİTRE) (12 Lİ PAKET)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Tüm ürünler aşağıdaki noktalara teslim edilecektir. İdare, ihale dönemi içinde, aşağıda belirtilenler haricinde de mal ve hizmet alım noktalarını yükleniciye bildirme hakkına sahiptir. *Giyimkent Genel Müdürlüğü (Damacana, Bardak su, Pet şişe, Cam şişe su) *Hadımköy Tesisleri (Damacana, Bardak su, Açık su) *Tuzla Tesisleri (Damacana, Bardak su, Açık su) *Bayrampaşa Tesisleri (Damacana, Bardak su) *Yenibosna Yapı Malzeme Laboratuvarı (Damacana, Bardak su)
|3.4. Süresi/teslim tarihi
|:
|Yüklenici, sözleşme imzalandıktan sonra malları işe başlama tarihinden itibaren Satınalma Müdürlüğünden gelecek siparişler doğrultusunda partiler halinde 12 ay süre ile teslim edecektir. Siparişler faks, e-mail veya telefon ile firmaya teslimden en geç, bir gün önce bildirilecektir. Her teslimattaki ürünler aynı parti üretime ait olacaktır. Malların teslim noktalarına sevk hizmeti yüklenici firmaya aittir. Mallar en geç saat 14.00'da teslim noktalarında olmalıdır. İdare yetkili personeli tarafından yapılan görsel muayene sonucu beğenilmeyen veya ambalajı bozuk olan ürünler Yüklenici tarafından, İdarenin kendisine yapacağı tebliği müteakip 1 (bir) saat içerisinde yenileriyle değiştirilecek ve bu malların kabul işlemi uygun mallar teslim edilinceye kadar yapılmayacaktır.
|3.5. İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.
|4.3.2 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:
Araçların İl Sağlık Müdürlüğünden alınan Doğal Kaynak Suyu Taşıma İzin Belgeleri
Firma bayii ise üretici firma ile arasında yapılan Bayilik Anlaşması
Üretici firmaya ait Kaynak Suyu Üretim İzin Belgesi veya İşletme Ruhsatı
|4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:
Üretici firma adına düzenlenmiş TSE 266 Belgesi
Üretici firmanın NSF (Bağımsız Denetleyici Kuruluş) ´a üyelik belgesi
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü doğal kaynak suyu satışı yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
ilangovtr
Basın No: ILN02369906