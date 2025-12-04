İZMİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN









ESAS NO

:

2014/4





KARAR NO

:

2014/193





Mahkememizin 2014/4 esas 2014/193 karar nolu kararı temyizen incelenerek, Yargıtay 14.Hukuk Dairesinin 10.12.2018 tarih, 2016/8819 esas 2018/8786 karar sayılı ilamı gereğince; hüküm sonucunun 5.maddesinden sonra gelmek üzere

"6- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince kendini vekille temsil ettiren davalı Konak Tapu Müdürlüğü yararına1.500,00 TL maktu vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalı Konak tapu Müdürlüğü'ne verilmesine"

cümlesinin eklenmesine, hükmün DÜZELTİLMİŞ ve değiştirilmiş bu şekli ile ONANMASINA, tebliğden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.



