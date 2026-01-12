KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Vatan Mahallesi, 2817 Ada 15 Parselde kayıtlı taşınmazın Beyanlar/Muhdesat hanesinde “ÜZERİNDEKİ EV ENVER SARAÇ’A AİTTİR.” Muhdesatı/Belirtmesi bulunmakta olup, söz konusu Muhdesatın/beyanın İzmir Kadastro Müdürlüğünün 25/12/2025 tarih 2025/1795 Fen Kayıt Nolu tescil bildirimi ile zemin üzerinde olmadığı belgelendirildiğinden taşınmaz maliklerinin talebiyle Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereğince terkin edilmiş olup, iş bu ilanın 7 (Yedi) gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren 30 (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu, kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilemeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği ilgililere tebliği olunur.”