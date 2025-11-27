Giriş Tarihi: 27.11.2025 00:01
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
MAHALLE
ADA
PARSEL
CİNSİ
YÜZ ÖLÇÜMÜ
(m2)
İMAR DURUMU
MUHAMMEN
BEDELİ
(TL/m2)
GEÇİCİ
TEMİNATI
(TL)
Kırbağı
4885/7
Konut
Arsası
1.847,82
E=1.00'i geçemez.
13.480,00 TL
747.259,00
Kırbağı
4888/5
Konut
Arsası
2.453,04
E=1.00'i geçemez.
13.230,00 TL
973.612,00
Kırbağı
4888/6
Konut
Arsası
1.500,00
E=1.00'i geçemez.
13.230,00 TL
595.350,00
Kırbağı
4888/7
Konut
Arsası
1.500,00
E=1.00'i geçemez.
13.230,00 TL
595.350,00
Kırbağı
4888/8
Konut
Arsası
1.500,00
E=1.00'i geçemez.
13.230,00 TL
595.350,00
1.
Mülkiyeti Belediyemize ait; yukarıda mahallesi, ada, parsel, cinsi, yüzölçümü, imar durumu, TL./m2 muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen konut arsası Belediyemiz Encümeninin 20.11.2025 tarih 848 sayılı kararına istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, Açık Teklif Artırma yapılmak usulü ile ilanat yapılmak suretiyle satılacaktır.
2.
Satışı yapılacak konut arsaları peşin olarak satılacaktır.
3.
İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler;
Teminat makbuzu veya teminat mektubu, (10.12.2025 günü saat 17:00’a kadar yatırılmış olmalı) T.C. numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, şirket adına katılacakların noter tasdikli imza sirküsü ve yetki belgesini ibraz etmeleri gerekir.
4. İhale 11 Aralık 2025 tarihinde saat 10:00 'da Belediye Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda basına açık olarak yapılacaktır.
5.
Satışı yapılacak gayrimenkulün tapu teslimi borç ödendikten sonra yapılacaktır.
6.
İhale ile ilgili şartname hakkında detaylı bilgi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden ücretsiz olarak temin edilebilir veya Belediyemizin http://www.karaman.bel.tr adresinden ulaşılabilir.
7.
İhale kesinleştikten sonra ihale uhdesinde kalan, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamaz.
8.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddesinin 4/r bendine göre KDV'den istisnadır.
9.
Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10.
İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İTA AMİRİ'nin ONAY’ını müteakiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.
11.
İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
12.
Geçici teminat her arsa için ayrı ayrı ve tutarında yatırılacaktır.
13.
2886 sayılı Yasaya mani hali olmayan ve yukarıdaki şartları yerine getiren herkes ihaleye katılabilir.
İlan olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02342624